獨／高雄民宅失火！婦攜年幼兒女逃出 起火處有打火機「疑小孩玩火釀災」

高市小港區一處民宅一樓今午近1時許失火，消防局出動11車27人灌救，當時在屋內的婦人聞濃煙味，帶兩名年幼兒女逃生，幸無人受傷。火勢撲滅，其中一間房已面目全非，部分家具被燒毀，警消在起火處發現打火機，疑小孩玩火釀災，詳細起火原因由火調科調查。

據了解，位於小港區的某處民宅一樓今天中午12時58分許傳出火警，火煙從門窗竄出，消防局獲報，出動11車27人前往搶救，抵達時，屋內的婦人當時聞到濃煙味，已帶著兩名年幼的兒女順利逃出屋外。

消防員射水線搶救，火勢在1時19分許撲滅；警消進屋查看，發現其中一間房間被火煙燒得面目全非，部分家具被燒毀，並波及客廳一些物品。

據了解，警消進屋後，發現疑似起火處有打火機，懷疑是小孩玩火釀禍，詳細起火原因由消防局火調科調查釐清。