失蹤逾1天…竹圍戲水2高中生失蹤 1人今尋獲「已成冰冷遺體」
桃園市竹圍漁港昨傳出5名男女高中生前往海邊戲水，4男下水後突遭大浪捲走，其中2男遭移工救起，鄭姓、林姓少年失去蹤影；海巡署第三巡防區指揮部今會同桃園市消防局持續搜救，2名高中生失蹤逾1日。消防局指出，晚間7時03分現場打撈到一名浮屍，確認身分為溺水的林姓高中生，後續交由警方處理。
桃園市消防局昨下午5時25分接獲報案，竹圍海水浴場有2名高中男生遭大浪捲走，經查現場為鄭姓、林姓、林姓、潘姓4名少年與戴姓少女共5名16歲同學一起到海邊玩，4名少年戲水時，其中鄭姓、林姓2人遭風浪帶走，潘姓、林姓2人則被海流帶到礁石區輕微受傷，受傷的潘、林幸經23歲阮姓、27歲范姓外籍移工幫忙救上岸。
海巡署第三巡防區獲報後指揮第三巡防區指揮部，立即派遣艦隊分署第二（淡水）、第十二（新竹）海巡隊巡防艇、北部分署第八岸巡隊等單位救援，並協調空偵機自松山機場起飛增援，動員沙灘車、熱顯像車、海巡艇等投入搜救行動；目前鄭姓少年仍未尋獲。
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