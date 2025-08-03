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苗栗市猛烈撞擊事故機車騎上轎車頭 男碩士生重傷搶救中
苗栗市復興路二段今天中午發生一輛左轉轎車與直行機車相撞事故，2車碰撞猛烈，機車後輪騎上轎車車頭，機車乘客22歲蘇姓碩士生重摔，送醫急救仍未脫離險境，車禍原因由警方調查釐清中。
苗栗市復興路二段今天中午12點34分發生轎車、機車車禍，苗栗縣政府消防局據報，出動苗栗、頭屋分隊救護車，2車嚴重受損，騎士洪姓女子（24歲）及後載蘇姓男子受傷送醫。
苗栗警察分局據報，員警到場處理，初步調查，楊姓婦人（69歲）開車由北往南在復興路二段，左轉巷子要回家，與對向直行的機車相撞，蘇男腦內出血昏迷，送醫緊急開刀，加護病房觀察治療中，尚未脫離險境，洪女身體多處擦挫傷，並無生命危險，楊婦沒有受傷，楊與洪酒測值都是零，全案進一步處理中。
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