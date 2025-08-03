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桃園捷運工地墜樓意外…工人手腳骨折 捷工局：後續待調查

中央社／ 桃園3日電

桃園市某捷運工地今天發生墜樓工安事故，桃園市捷工局表示，配戴安全裝置的1名工人由1樓墜落至地下1樓，雙手及右腳骨折，意識清楚無生命危險，後續將待北區職安中心調查。

桃園市政府消防局下午接受媒體聯訪表示，上午9時47分獲報，力行路1處捷運工地發生墜樓工安意外，消防局立即派出4名消防人員、2輛救護車前往搶救。

消防局說，郭姓男工人（47歲）從約6公尺高處墜落受傷，造成雙手手腕骨折，右眉毛、下巴、右膝撕裂傷，但意識清楚，在清洗傷口、包紮止血，並以頸圈長背板固定等救護處置後，由桃園分隊救護車送醫治療。

桃園市政府捷運工程局表示，事故發生於桃園捷運綠線G09站工程現場，工人有配戴安全裝置，於拆除覆工版作業時由1樓墜落至地下1樓，傷者雙手及右腳骨折，臉部挫傷，意識清楚無生命危險，目前已由醫師持續治療中，後續將待北區職業安全衛生中心調查。

桃園捷運綠線工程G09站工地今上午發生工安意外，47歲郭姓工人施工時不慎從1樓墜落B1地下室。聯合報記者／周嘉茹 攝影
桃園捷運綠線工程G09站工地今上午發生工安意外，47歲郭姓工人施工時不慎從1樓墜落B1地下室。聯合報記者／周嘉茹 攝影

桃園 捷運 骨折 墜樓

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