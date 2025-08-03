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碰！66歲婦人開車爆衝撞斷電桿砸凹車頂 路樹連根拔起住戶嚇壞

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭66歲婦女疑似開車恍神，行經蘇澳鎮聖湖路段時爆衝自撞路邊電線桿，撞擊力道相當大，電桿倒下後不偏不倚砸中肇事車頂，整個車的保險桿脫落、引擎蓋變形，婦人飽受驚嚇，經人扶出檢查頸部扭傷送醫，並無酒駕，肇事正由警方原因調查中。

蘇澳警分局今天表示，事故發生在昨天下午3時55分，蘇澳鎮聖湖路發現交通事故，員警到場發現一輛開往蘇澳市區方向的白色轎車，行經事故地點方向大偏移，不但把電線桿撞斷，旁邊路樹也遭波及撞斷，盆栽破損，車輛零件四散，現場一片狼藉。

「碰一聲」，附近居民表示，撞車時發出巨大聲響，居民都跑出來看，幸好沒有波及其他車輛與行人，引擎蓋整個凹陷變形，路燈設備及電線脫落，由於擔心造成觸電，婦人嚇到趕緊從車內逃出來，頭頸受傷。

肇事的66歲何婦無酒駕，意識清楚，受傷送往蘇澳榮民醫院治療，目前已無大礙，蘇澳警分局呼籲民眾，行車務必集中注意力、避免疲勞駕駛，以確保自己與他人生命安全；若身體不適或精神不濟，應儘早停車休息，切莫心存僥倖。

66歲婦女開車爆衝自撞路邊電線桿，電桿倒下後不偏不倚砸中車頂凹陷、引擎蓋變形，連路樹都被撞到連根拔起。圖／警方提供
66歲婦女開車爆衝自撞路邊電線桿，電桿倒下後不偏不倚砸中車頂凹陷、引擎蓋變形，連路樹都被撞到連根拔起。圖／警方提供
66歲婦女開車爆衝自撞路邊電線桿，電桿倒下後不偏不倚砸中車頂凹陷、引擎蓋變形，連路樹都被撞到連根拔起。圖／警方提供
66歲婦女開車爆衝自撞路邊電線桿，電桿倒下後不偏不倚砸中車頂凹陷、引擎蓋變形，連路樹都被撞到連根拔起。圖／警方提供
66歲婦女開車爆衝自撞路邊電線桿，電桿倒下後不偏不倚砸中車頂凹陷、引擎蓋變形，連路樹都被撞到連根拔起。圖／警方提供
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66歲婦女開車爆衝自撞路邊電線桿，電桿倒下後不偏不倚砸中車頂凹陷、引擎蓋變形，連路樹都被撞到連根拔起。圖／警方提供
66歲婦女開車爆衝自撞路邊電線桿，電桿倒下後不偏不倚砸中車頂凹陷、引擎蓋變形，連路樹都被撞到連根拔起。圖／警方提供

蘇澳 酒駕 自撞 恍神 路樹 交通事故

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