青少年當人頭、傳私密照陷阱 桃警宣傳盼反詐意識「像看天氣預報」

桃園市中壢分局趁暑假宣導青少年識詐防毒觀念，與牙科醫材辦理「一口咬破」詐騙真相活動，透過口腔衛生保健結合反詐防毒教育宣傳，讓青少年充分了解詐騙案例，分局長林鼎泰今天下午表示，網路青少年世代常因缺乏警覺性，遭引誘當人頭帳戶或被誘傳送私密影像，落入詐騙或毒品陷阱後悔不及。

中壢分局暑假這項口腔衛生保健與反詐教育宣導，現場提供參加青少年男女做全口3D掃描、自製齒模、指紋捺印體驗，刑警解說真實詐騙案例、破解話術技巧，設計互動問答及有獎徵答，以寓教於樂方式，宣導青少年網路安全、犯罪預防與防詐知識，保護自己與家人財產安全，反應熱烈。

林鼎泰表示，近年不少網路世代青少年男女，缺乏警覺遭引誘傳送私密影像、擔任詐騙人頭帳戶，掉入詐騙或不法集團陷阱，身陷犯罪危險，透過這次活動深刻認識反詐、防詐與反毒，建立青少年正確法治與網路安全意識自我保護，讓青少年反詐意識「像看天氣預報一樣成為生活日常」，不再受騙。

中壢分局表示，今年1至4月統計中壢地區詐欺案件及財損均較去年同期下降，詐騙仍以假投資、假交友及假冒公務員3大詐騙手法，又以假投資詐騙案件最高，財捐達3.7億元，占比56%最高，同期破獲詐騙集團9團59人，阻詐1.2億元，宣導防詐296場次，成效顯著，希望透過反詐宣導，帶領青少年「一口咬破詐騙真相」！