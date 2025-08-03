台南鬧區連鎖火鍋店竄濃煙…店員大喊「火災了」拉瓦斯桶 緊急疏散13客

台南市永康區中山南路一間連鎖火鍋店今下午3點多發生火警，火鍋店2樓突冒出大量濃煙，且店內仍有10多位顧客正在用餐，店員發現後也趕緊大喊「火災了」，疏散客人，消防局獲報派遣大量人車前往灌救，所幸當下並無人員受困傷亡，火勢約下午4點半控制撲滅。

消防局今下午約3點19分接獲報案，永康區中山南路一間火鍋店發生火警，現場有濃煙竄出，隨即派遣各式消防車輛22車、42名警義消前往灌救，消防人員抵達時，現場為鋼骨鐵皮結構，且2樓不斷有濃煙竄出，趕緊布水線灌救。

火鍋店店員表示，不清楚火警怎麼發生，但一直有聽到「嗶嗶波波」的聲音，然後就突然燒了起來，當時仍是正常營業的時間，店內1樓約有13名客人，趕緊大喊「火災了！趕快逃生！」，並疏散客人逃到店外，同時把店內的瓦斯桶從後門拉出來。

店員說，火勢應是從2樓竄出，當下濃煙蔓延到1樓，視線已相當模糊，根本無法滅火，因此趕緊叫大家逃生並報案；2樓平時則是作為倉庫及店內辦公廳舍使用。

經消防人員初步調查，火勢燃燒2樓2間員工休息區雜物，燃燒面積約35平方公尺，員工初期發現火災有要使用滅火器，但無法熄滅，相關財損、詳細起火原因仍待進一步調查釐清。