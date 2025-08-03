快訊

「西遊記」男星驚傳驟逝！享壽86歲 妻悲痛證死訊

豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

台南鬧區連鎖火鍋店竄濃煙…店員大喊「火災了」拉瓦斯桶 緊急疏散13客

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市永康區中山南路一間連鎖火鍋店今下午3點多發生火警，火鍋店2樓突冒出大量濃煙，且店內仍有10多位顧客正在用餐，店員發現後也趕緊大喊「火災了」，疏散客人，消防局獲報派遣大量人車前往灌救，所幸當下並無人員受困傷亡，火勢約下午4點半控制撲滅。

消防局今下午約3點19分接獲報案，永康區中山南路一間火鍋店發生火警，現場有濃煙竄出，隨即派遣各式消防車輛22車、42名警義消前往灌救，消防人員抵達時，現場為鋼骨鐵皮結構，且2樓不斷有濃煙竄出，趕緊布水線灌救。

火鍋店店員表示，不清楚火警怎麼發生，但一直有聽到「嗶嗶波波」的聲音，然後就突然燒了起來，當時仍是正常營業的時間，店內1樓約有13名客人，趕緊大喊「火災了！趕快逃生！」，並疏散客人逃到店外，同時把店內的瓦斯桶從後門拉出來。

店員說，火勢應是從2樓竄出，當下濃煙蔓延到1樓，視線已相當模糊，根本無法滅火，因此趕緊叫大家逃生並報案；2樓平時則是作為倉庫及店內辦公廳舍使用。

經消防人員初步調查，火勢燃燒2樓2間員工休息區雜物，燃燒面積約35平方公尺，員工初期發現火災有要使用滅火器，但無法熄滅，相關財損、詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

台南市永康區中山南路一間連鎖火鍋店今下午3點多發生火警，當下店內仍有10多位顧客正在用餐，店員發現後趕緊大喊「火災了！」疏散客人，消防局獲報派遣大量人車前往灌救，所幸當下並無人員受困傷亡，火勢約下午4點半控制撲滅。記者萬于甄／攝影
台南市永康區中山南路一間連鎖火鍋店今下午3點多發生火警，當下店內仍有10多位顧客正在用餐，店員發現後趕緊大喊「火災了！」疏散客人，消防局獲報派遣大量人車前往灌救，所幸當下並無人員受困傷亡，火勢約下午4點半控制撲滅。記者萬于甄／攝影
台南市永康區中山南路一間連鎖火鍋店今下午3點多發生火警，當下店內仍有10多位顧客正在用餐，店員發現後趕緊大喊「火災了！」疏散客人，消防局獲報派遣大量人車前往灌救，所幸當下並無人員受困傷亡，火勢約下午4點半控制撲滅。記者萬于甄／攝影
台南市永康區中山南路一間連鎖火鍋店今下午3點多發生火警，當下店內仍有10多位顧客正在用餐，店員發現後趕緊大喊「火災了！」疏散客人，消防局獲報派遣大量人車前往灌救，所幸當下並無人員受困傷亡，火勢約下午4點半控制撲滅。記者萬于甄／攝影

火鍋 店員 火災 台南

延伸閱讀

緊鄰住宅…台南火鍋店大面積起火 消防阻擋延燒滅火中幸無人困

影／吃到一半…台南永康連鎖火鍋店竄火 大批消防人車灌救中

消防署：住宅火災占逾7成 籲謹記用火3要點

時雨量破百台南永康「大灣河」再現！清晨才停班停課 網友吵翻天

相關新聞

影／不是地震！斗南老屋暴雨中瞬間傾垮「房子開天窗」 婦廚房煮飯遭壓傷

雲林縣豪雨不斷，雲林縣斗南鎮將軍里一棟平房疑因老舊，承受不了連日暴雨侵襲今天忽然倒塌，屋內61歲黃姓婦人遭被木柱壓倒，還...

緊鄰住宅…台南火鍋店大面積起火 消防阻擋延燒滅火中幸無人困

台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局於3時19分獲報，3層建物2樓有火煙，派遣永康等分隊共計...

桃園楊梅爆1劫匪持刀搶車 婦人20萬現金被劫 警方查到贓車追捕中

桃園市楊梅區今天上午驚傳持刀搶劫案，1名婦人今早做完生意返家，車上放有20萬元營業現金，未料行經楊梅民富路鐵道前，遭1名...

北宜壓車過彎失敗…23歲大型重機騎士自摔 滑對向猛撞轎車當場斷腿

23歲林男昨天騎乘黃牌大型重機，行經新北市坪林區北宜公路31.2公里處時，疑因過彎不慎自摔滑行至對向車道，撞上52歲盧男...

影／吃到一半…台南永康連鎖火鍋店竄火 大批消防人車灌救中

台南市永康區中山南路一間連鎖火鍋店稍早發生火警，現場為3層建物2樓有明顯火煙，事發當下2名店員趕緊疏散店內約10多位客人...

碰！66歲婦人開車爆衝撞斷電桿砸凹車頂 路樹連根拔起住戶嚇壞

宜蘭66歲婦女疑似開車恍神，行經蘇澳鎮聖湖路段時爆衝自撞路邊電線桿，撞擊力道相當大，電桿倒下後不偏不倚砸中肇事車頂，整個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。