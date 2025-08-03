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失蹤逾1日…2高中生竹圍戲水遭浪捲走 仍未尋獲持續搜索

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市竹圍漁港昨傳出5名男女高中生前往海邊戲水，4男下水後突遭大浪捲走，其中2男遭移工救起，鄭姓、林姓少年失去蹤影，至今尚未尋獲；海巡署第三巡防區指揮部今會同桃園市消防局持續搜救，2名高中生已失蹤逾1日。

桃園市消防局昨下午5時25分接獲報案，竹圍海水浴場有2名高中男生遭大浪捲走，經查現場為鄭姓、林姓、林姓、潘姓4名少年與戴姓少女共5名16歲同學一起到海邊玩，4名少年戲水時，其中鄭姓、林姓2人遭風浪帶走，潘姓、林姓2人則被海流帶到礁石區輕微受傷，受傷的潘、林幸經23歲阮姓、27歲范姓外籍移工幫忙救上岸。

海巡署第三巡防區獲報後指揮第三巡防區指揮部，立即派遣艦隊分署第二（淡水）、第十二（新竹）海巡隊巡防艇、北部分署第八岸巡隊等單位救援，並協調空偵機自松山機場起飛增援，動員沙灘車、熱顯像車、海巡艇等投入搜救行動。

由於昨晚天色昏暗風浪大，消防局改由岸上搜巡；外海則由海巡署負責搜尋。今上午消防局加派人力於岸邊擴大搜尋範圍，海巡署除派遣船艇持續在外海，也協調空偵機持續到事故海域搜尋，但至下午5時仍未尋獲2失蹤學生。

今上午消防局加派人力於岸邊擴大搜尋範圍，海巡署除派遣船艇持續在外海，也協調空偵機持續到事故海域搜尋。記者周嘉茹／翻攝
今上午消防局加派人力於岸邊擴大搜尋範圍，海巡署除派遣船艇持續在外海，也協調空偵機持續到事故海域搜尋。記者周嘉茹／翻攝
今上午消防局加派人力於岸邊擴大搜尋範圍，海巡署除派遣船艇持續在外海，也協調空偵機持續到事故海域搜尋。記者周嘉茹／翻攝
今上午消防局加派人力於岸邊擴大搜尋範圍，海巡署除派遣船艇持續在外海，也協調空偵機持續到事故海域搜尋。記者周嘉茹／翻攝

移工 桃園 失蹤 海巡署 海水浴場

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