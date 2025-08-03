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北宜壓車過彎失敗…23歲大型重機騎士自摔 滑對向猛撞轎車當場斷腿

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

23歲林男昨天騎乘黃牌大型重機，行經新北市坪林北宜公路31.2公里處時，疑因過彎不慎自摔滑行至對向車道，撞上52歲盧男駕駛的轎車，林男右大腿當場骨折，送醫後無生命危險。雙方酒測值皆為0，確切肇事原因仍待釐清。

新店分局坪林分駐所昨天上午9時許接獲報案，坪林區北宜公路31.2公里處發生車禍事故。警方到場調查23歲林男騎乘1輛Yamaha黃牌大型重機，行經該處轉彎路段時，疑因過彎不慎自摔，連人帶車滑行至對向車道，撞上迎面而來的轎車。

被撞轎車左前車頭嚴重毀損，重機也多處破損，林姓騎士受傷倒地不起。救護人員到場發現林男右大腿骨折，所幸意識清醒送醫後已無大礙。確切肇事原因仍待進一步釐清。

林男騎乘這輛黃牌大型重機過彎失敗自摔，撞上對向轎車導致大腿骨折。記者黃子騰／翻攝
林男騎乘這輛黃牌大型重機過彎失敗自摔，撞上對向轎車導致大腿骨折。記者黃子騰／翻攝
林男騎大型重機疑壓車過彎失敗，人車滑向對向撞上轎車。記者黃子騰／翻攝
林男騎大型重機疑壓車過彎失敗，人車滑向對向撞上轎車。記者黃子騰／翻攝

重機 坪林 骨折 自摔 車禍 北宜公路

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