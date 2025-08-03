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緊鄰住宅…台南火鍋店大面積起火 消防阻擋延燒滅火中幸無人困

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局於3時19分獲報，3層建物2樓有火煙，派遣永康等分隊共計出動21車40人；消防人員抵達現場，確認燃燒面積很大，請求加派支援，並確認現場人員已疏散，無人受困，目前正積極滅火中。

台南市消防局指出，今天下午3時19分獲報後，派遣人員於3時26分抵達現場火鍋店，發現有大量濃煙，出水搶救；3時28分，由於火鍋店緊鄰住宅，有延燒之虞，立即防護，3時32分，燃燒面積很大，現場請求加派人車支援，所幸於3時41分確認人員均已疏散。

消防人員成功阻擋火勢延燒，截至3時59分火勢尚未控制，現場持續滅火以及防護延燒，並有兩組消防人員入內搶救。

台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局派遣永康等分隊共計出動21車40人。記者袁志豪／翻攝
台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局派遣永康等分隊共計出動21車40人。記者袁志豪／翻攝
台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局派遣永康等分隊共計出動21車40人。記者袁志豪／翻攝
台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局派遣永康等分隊共計出動21車40人。記者袁志豪／翻攝
台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局派遣永康等分隊共計出動21車40人。記者袁志豪／翻攝
台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局派遣永康等分隊共計出動21車40人。記者袁志豪／翻攝
台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局派遣永康等分隊共計出動21車40人。記者袁志豪／翻攝
台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局派遣永康等分隊共計出動21車40人。記者袁志豪／翻攝
台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局派遣永康等分隊共計出動21車40人。記者袁志豪／翻攝
台南市永康區中山南路210號火鍋店今天下午3時許傳出火警，消防局派遣永康等分隊共計出動21車40人。記者袁志豪／翻攝

火鍋 台南 火災 消防人員

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