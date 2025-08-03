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高雄旗山女騎士摔落排水溝 漂流逾73公里…高屏溪出海口尋獲遺體

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市旗山區台29線旗甲公路昨天上午5時許，發現一輛機車倒地未熄火，但騎士卻不見蹤影，懷疑摔車後掉入一旁排水溝，警消搜索1日，今天中午林園分局於高屏溪出海口發現1具女屍，比對身分後，確認為昨天失聯的黃姓女騎士，已報檢察官相驗釐清，如以台29線公里數計算，黃女漂流逾73公里。

警方昨天上午5時許接獲通報，指台29線73.7公里處發現一輛機車倒地，引擎還在發動，現場卻沒有看到騎士，懷疑騎士掉進一旁排水溝中。

警消獲報後到場，動用空拍機沿著排水溝、高屏溪床搜索整日，並透過手機定位鎖定搜尋範圍，都沒有發現失聯的黃姓女騎士身影，

昨（2）日下午16時許，搜救行動因天候不佳與天色昏暗暫時中止。今日上午9時，警方與消防局第六大隊再次展開搜救行動，仍無所獲。

直到今下午12時30分許，林園分局通報於高屏溪出海口發現一具女性遺體，旗山警方旋即與失聯的黃女家屬及同住人聯繫確認，黃母與室友均表示照片相似度極高，警方協助黃母前往高雄市立殯儀館進行指認，另由刑事警察局指紋科比對確認身分為黃女。

警方研判，事故發生當時疑似因天雨路滑導致黃女自摔，黃女不慎滑落路旁排水設施，沿著排水溝一路往高屏溪出海口漂流，因台29線南起林園區北至那瑪夏區，路線幾乎沿著高屏溪往山區延伸，如以黃女失聯里程數計算，估漂流逾73公里。

已完成生物跡證採集作業並建立佐證資料，全案依程序移由林園分局辦理後續相驗事項。

黃女倒地時摔入排水溝，遺體在高屏溪出海口尋獲。記者張議晨／翻攝
黃女倒地時摔入排水溝，遺體在高屏溪出海口尋獲。記者張議晨／翻攝

失聯 高屏溪 排水溝 高雄市 里程數

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