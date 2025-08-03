如何判斷是否有殺人犯意？高大成分析桃園2派遣工命案：從出刀方式可辨別

桃園市47歲陳姓男子因財務糾紛，昨凌晨持刀闖入民宅，刺死屋內林姓及盧姓男子。對此，中山附醫法醫科主任高大成說，陳男先殺林後又追至廁所殺盧，可見對林、盧兩人都有恨意，至於是否具有殺人犯意，從他出刀的方向和角度可以辨別。

檢警說，陳男因與林姓、盧姓死者有約3萬元財務糾紛，昨凌晨持刀突闖民宅，先在2樓房間內衝向林男猛刺數刀，林男當場倒地後，他隨即轉往廁所，對盧男連續揮刀攻擊。陳總計刺殺林、盧二人30多刀，行凶後從2樓跳下，因腳受傷滯留原地，被據報趕到的警員當場逮捕。

高大成說，一般若是打刀由上往下刺，這都是具有殺意的姿勢，但若是由下往上刺，或持刀由下往右橫面撥刺，有閃的意圖，就沒有殺意。他曾遇一案，1名女子殺了先生，但她因是持刀由下往上撥時，刺中了先生右邊腋下的動脈，造成先生因流血過多死亡，法官後來認為她不具殺人意圖。

而最有殺意的就是割頸，像是日前一名夜店女公關被前男友割頸致死，就有很強的殺人犯意。至於詳細的殺人原因和意圖仍待檢察官和法官查明。

對於陳姓男子在行凶後不是走樓梯離開，而是竟從二樓一躍而下，致跌傷了腳當場被逮，他則認為和當時犯案後太衝動，或是可能不想被人撞見，想逃避這個事實，可說是無謀，才會用跳樓的方式逃逸。