影／不是地震！斗南老屋暴雨中瞬間傾垮「房子開天窗」 婦廚房煮飯遭壓傷

雲林縣豪雨不斷，雲林縣斗南鎮將軍里一棟平房疑因老舊，承受不了連日暴雨侵襲今天忽然倒塌，屋內61歲黃姓婦人遭被木柱壓倒，還以為是「大地震」。雲林消防局獲報後趕往搶救，將受困婦人救出，意識清醒，身上多處骨折及擦傷，已送台大醫院斗六分院就醫。

雲林縣消防局今天下午1點22分獲報，斗南鎮將軍里一棟木造平房倒塌，有人受困，即派遣斗南、公園及第一大隊出動各式消防車6輛、救護車1輛共15人趕往搶救，由第一大隊大隊長施義欣指揮搶救。

這棟木造平房已老舊，部分建築還屬「竹管厝」，61歲屋主黃女及女兒同住，事發當時黃女正在廚房煮飯，可能因房屋結構老舊，加上雲林已連下約3周的大雨，每天強雨不斷，導致黃宅的廚房屋頂，承受不住強雨侵襲而倒塌，整個房子開天窗，現場一片狼藉。

黃女說，當時正在煮食，忽然「轟隆」巨響，還以為是地震，屋頂的竹管就重壓在她身上，讓她動彈不得，她大喊救命。幸好當時黃女的女兒在客廳發現，衝入廚房想救出她，但拉不動媽媽，就緊急找隔壁鄰長請求幫忙報案。

消防隊很快抵達現場後立即搶救，在斷木瓦礫堆中，順利救出受困的黃女，她意識清醒身上多處骨折及擦傷，送台大醫院斗六分院就醫，幸無大礙，至於詳細原因仍有待調查釐清。