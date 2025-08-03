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楊梅路口驚魂！女童穿越馬路慘遭騎士撞飛 雙雙倒地受傷

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市楊梅區昨（2）日下午17時50分許發生一起交通事故，一名12歲女童於大成路與光華街路口穿越馬路時，遭64歲蔡姓男子騎乘之機車撞上，雙雙倒地受傷。楊梅警分局獲報趕抵現場，發現蔡男酒測值超標，已依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因尚待警方釐清。

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雙方均跌倒全身多處擦挫傷。圖：截自臉書我是楊梅人

警方指出，昨日下午警方接獲報案楊梅區大成路與光華街路口發生交通事故，經了解為女童穿越道路時，不慎遭直行的蔡男騎乘之普重機車擦撞，雙方均跌倒全身多處擦挫傷。

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女童穿越道路時，不慎遭直行的 蔡男騎乘之普重機車擦撞。圖：讀者提供

警方進一步提到，後續發現蔡男有酒後駕車情事，全案依公共危險罪移請桃園地方檢察署偵辦，另事故發生詳細原因警方調查釐清中。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅路口驚魂！女童穿越馬路慘遭騎士撞飛 雙雙倒地受傷

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