影／噪音車夜遊擾寧！桃園警交通快打包夾攔截「改管猴」下場慘了

桃園市桃園警分局埔子派出所員警於今（3）日凌晨2時許，在轄區富國路段發現一群青少年騎乘改裝排氣管噪音車夜遊，隨即進行攔查，並通報勤務指揮中心調度交通快打警網進行包抄攔截，於富國路地下道順利將車子攔下，盤查過濾後分別依照「無照駕駛、違規停車、遮蔽車牌、排氣管變更未向監理單位申請登記」等當場告發，機車排氣管有改裝的也將照相通報環保局通知檢驗噪音。其中一位莊姓男子因為「無照駕駛加上遮蔽車牌」被開單，當場噴飛一萬多元，直呼倒楣。

員警於今日凌晨2時許，在轄區富國路段發現一群青少年騎乘改裝排氣管噪音車夜遊，隨即進行攔查。 圖：讀者提供

警方表示，為有效防制危險駕駛行為，針對「道路交通管理處罰條例」第16條違規改裝排氣管未向監理單位申請變更登記、第18條改裝車體設備、第21條無照駕駛、第43條各款項包含蛇行、嚴重超速、逼車、任意減速、拆除消音器、以其他方式造成噪音、兩車以上競速等等項目，列為執法重點，並由分局統籌轄區各派出所、交通中隊、警備隊等攜手執法，每月均規劃多次取締酒駕、防制危駕、靜桃專案聯合稽查噪音車等專案勤務，於曾發生疑似集體競速、危險駕車或噪音車擾寧情事地點加強勤務防制。

其中一位莊姓男子因為「無照駕駛加上遮蔽車牌」被開單，當場噴飛一萬多元，直呼倒楣。 圖：讀者提供

根據桃園分局統計，今（114）年舉發危險駕駛件數計274件，靜桃專案實施後，截至今年7月底，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，移請環保局審查達6600件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有將近700件，尤其著重在深夜10點至隔日清晨6點來加強拍照蒐證通報，以遏止改裝噪音車輛深夜擾民情事，市府環保局統計相關陳情案件也下降約3成多，靜桃專案執行成果證明了市府團隊在靜桃計畫中的有效橫向聯繫及落實執行，為桃園市民提供了更安全、更寧靜的交通環境，以期「還靜於民」。

桃園分局長王智民指出，為加強防制非法改裝排氣管噪音車、危險駕車等情事，已經跟鄰近分局規劃區域聯防，例如富國路為蘆竹區進入桃園區的必經道路，常有改裝車聚集，甚至有些車輛會從事競速、競技等，都是相關分局加強巡邏路檢稽查的重點區域。分局將持續滾動式規劃區域聯防路檢地點，如遇突發狀況將發揮「交通快速打擊」機制，共同預防及遏止噪音車擾寧及危險駕車情事發生，也會不定時以口袋封鎖方式進行包夾攔截、圍捕，強力取締相關違規，維護良好交通秩序。

危險駕車為「出於妨害他人用路權且違反道交條例的一種危險駕駛行為」，所以在法律責任上，除了違反交通規則的相關罰則外，亦可能會有刑法中妨害公眾往來、強制等罪適用，如果肇事還有過失傷害的刑責，更遑論後續的民事賠償責任。分局王智民特別呼籲青少年朋友暑假期間應從事正當休閒活動，切勿從事群聚危險駕車行為。而用路人切勿因失去耐心而失去理智，從而做出逼車危駕行為，否則很有可能釀成悲劇，還有上述的法律責任接踵而來，切勿只因一時快感而造成個人、社會的巨大成本，將得不償失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】噪音車夜遊擾寧！桃園警交通快打包夾攔截「改管猴」下場慘了