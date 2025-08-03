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準備出國讀醫…20歲亞大女學生捲車底亡 亞大將發榮譽畢業證書
20歲家住桃園市的亞洲大學呂姓女學生上月30日騎車上班時遭右轉遊覽車撞擊，當場被捲入車底死亡。據了解，呂姓女大生就讀亞洲大學醫學檢驗暨生物技術學系大一升大二，九月就要去澳洲念醫學院，雖然她已不幸去世，但校方今已通過審核，將頒給榮譽畢業證書。
亞洲大學今表示，醫技系在案發後已經提出受害同學的相關撫恤申請，學校會發給撫恤金5萬元，及協助申請保險等相關撫恤。今天並已收到系上提出的畢業證書申請，學校教務處經審核後決定頒發榮譽畢業證書。
呂女母親指出，女兒就讀亞洲大學醫學檢驗暨生物技術學系，成績相當優秀，近期才申請上澳洲的醫學院就讀資格，9月就要飛往澳洲念書，想說趁暑假回來家附近打工，賺出國讀書的生活費，沒想到剛騎車出門卻發生意外。
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