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桃園楊梅爆1劫匪持刀搶車 婦人20萬現金被劫 警方查到贓車追捕中
桃園市楊梅區今天上午驚傳持刀搶劫案，1名婦人今早做完生意返家，車上放有20萬元營業現金，未料行經楊梅民富路鐵道前，遭1名男子突然持刀威脅下車，婦人驚嚇交出車鑰匙，男子駕車逃竄，警方已在新屋尋獲贓車，犯嫌赤腳逃逸，目前比對身分清查追捕。。
警方指出，這名婦人從事自來水生意，今天上午收取20萬現金後，自楊梅開車往富岡方向，行經民富路一處鐵路平交道前，突然1名戴口罩、手套的男子持刀逼近，威脅她下車，婦人驚慌中交出車鑰匙，男子立刻開車逃離，該婦人撥打110報案。
警方獲報火速趕到現場，立即封鎖現場調閱周邊監視器，循線在中午前在新屋區一家宮廟前，找到該輛贓車，車上現金不見，警方根據監視器發現，劫車犯嫌棄車後，赤腳朝產業道逃逸，該男子身形偏瘦，警方發現影像比對身分、正全面追捕中。
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