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高雄博田醫院經營產權之爭 20黑衣人半夜衝入與保全拉扯對峙

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市左營區博田醫院發生經營產權之爭，今天凌晨3時46分20餘名黑衣保全衝進醫院，值班保全擋不住起口角拉扯，醫院負責人阮姓女子和院長趕抵，雙方對峙，警方到場，查知帶頭的阮姓男子主張有醫院產權欲接管，雙方僵持不下，後警方告誡不得有影響醫療、衝突等行為，阮男離去後，阮女對阮男提告竊盜、毀損及侵入住宅等罪。

左營警分局調查，左營區博愛路的博田醫院今天凌晨3時46分許，因產權爭議發生糾紛，警方獲報派快打優勢馳赴現場，發現阮姓男子（34歲）因主張持有醫院產權，並帶領自聘的保全人員約20人到場，欲接管醫院經營權與設備，與該醫院現聘任的保全人員發生口角。

據了解，博田醫院現任負責人阮姓女子獲悉後，和謝姓院長趕抵現場，雙方起爭執；警方在場將雙方區隔、維持秩序、全程蒐證，並抄登在場人別資料後，告誡雙方不得有影響醫療、衝突等行為。

後協請阮姓男子和其所率的保全人員先行離開院區，警方初步了解，現場並未觸犯醫療法，另針對今晨雙方各執己意的醫院所有權爭議，因事涉民事糾紛並已進入司法程序，建議雙方由法律解決。

阮姓男子離去後，醫院的負責人阮女不甘示弱，隨後至新莊派出所對阮男等人提告涉竊盜、侵入住宅、毀損等刑事告訴，警方依程序受理。

高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙。記者石秀華／翻攝
高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙。記者石秀華／翻攝
高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝

保全 提告 衝突

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