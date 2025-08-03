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大貨車右轉與自行車發生碰撞 台南麻豆8旬婦人命喪輪下
台南麻豆今早發生一起死亡車禍！32歲朱姓大貨車駕駛今早9點多行經麻豆市道171線一處交叉路口欲右轉時，不慎與同向直行的83歲陳姓自行車騎士發生碰撞，陳婦當場被捲入車下沒了失去呼吸心跳，消防人員將陳婦救出送醫急救仍回天乏術，詳細車禍事故原因仍待釐清。
消防局今早9點14分接獲報案，麻豆區寮廍里市道171線與176線街口發生車禍，派遣麻豆、下營等消防分隊前往救援，現場為一輛大貨車與自行車發生交通事故，自行車女騎士一度被捲入車輪下，救出時已失去呼吸心跳，救護人員緊急實施心肺復甦術並送往麻豆新樓搶救，但因傷重宣告不治。
麻豆警方初步調查，32歲朱姓大貨車駕駛沿市道171線東往西北方向行駛，在路口欲右轉彎時，不慎與右側車身同向直行的83歲陳姓自行車騎士發生碰撞，導致陳婦重傷不治：朱男駕駛持照正常，並無酒駕，詳細車禍事故發生原因仍待進一步調查釐清。
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