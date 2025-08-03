快訊

老化不是依循年齡遞增 研究揭斷崖式衰老從身體1組織受損開始

準備出國讀醫…20歲亞大女學生捲車底亡 生前燦笑模樣曝光

綠燈不走必有詐！女騎士辯「禮讓警先行」 不知酒味飄出已露餡

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市員警日前深夜巡邏時，在中正區信義路、紹興南路上發現機車騎士呂姓女子逢綠燈卻停滯不前，上前盤查聞到濃厚酒味，進而查出呂女酒測值達每公升0.89毫克，已超標違法，當場將其帶返警所，詢後依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，台北市警局中正第一分局仁愛路派出所2名警員上月底深夜巡邏時，在案發路口發現呂女遭遇綠燈卻在車道上停止，上前盤查時，呂女辯稱看見員警機車警示燈亮，認為是有緊急狀況，所以刻意禮讓先行，但對話過程中，員警已聞到呂女身上散發濃厚酒味。

員警請呂女配合酒測，果真查出呂女酒測值達每公升0.89毫克，已超標違法，呂女才坦言稍早在新北市與友餐敘飲宴，僥倖騎車返家，員警當場將她帶返警所調查，詢後依公共危險罪嫌將其移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後請回。

警方呼籲，餐敘場合如有飲酒，可多利用「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式返家，切勿投機取巧、以身試法，冒險駕車，以免造成無法挽回的遺憾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

呂女辯稱看見員警機車警示燈亮，認為是有緊急狀況，所以刻意禮讓先行，但對話過程中，員警已聞到呂女身上散發濃厚酒味。記者李隆揆／翻攝
呂女辯稱看見員警機車警示燈亮，認為是有緊急狀況，所以刻意禮讓先行，但對話過程中，員警已聞到呂女身上散發濃厚酒味。記者李隆揆／翻攝

酒測 超標

延伸閱讀

影／20歲女騎士捲遊覽車底胸腹重創亡 家屬控司機2度輾壓害命

擦撞女騎士未停車 桃園男「只看一眼」肇逃被揪出

2車禍患者途中…救護車又遭女騎士撞上 3人受傷送醫

高雄婦路口禮讓救護車慘遭後方女騎士撞擊 1人顏面骨折、1人右手骨折

相關新聞

桃園楊梅爆1劫匪持刀搶車 婦人20萬現金被劫 警方查到贓車追捕中

桃園市楊梅區今天上午驚傳持刀搶劫案，1名婦人今早做完生意返家，車上放有20萬元營業現金，未料行經楊梅民富路鐵道前，遭1名...

北市西門町街頭持美工刀揮舞 女街友嚇壞路人強制送醫

汪姓女子昨晚在台北市西門町街頭持美工刀揮舞，警方趕抵在案發現場附近查獲她，發現情緒不穩，帶回依社會秩序維護法函送，並強制...

高雄博田醫院經營產權之爭 20黑衣人半夜衝入與保全拉扯對峙

高雄市左營區博田醫院發生經營產權之爭，今天凌晨3時46分20餘名黑衣保全衝進醫院，值班保全擋不住起口角拉扯，醫院負責人阮...

準備出國讀醫…20歲亞大女學生捲車底亡 生前燦笑模樣曝光

桃園市一名20歲呂姓女子上月30日騎車上班行經蘆竹區南崁路二段與南青路口，遭一輛右轉遊覽車撞擊，當場被捲入車底，內臟破裂...

沒家暴紀錄...父攜7歲女童一氧化碳中毒雙亡 生母懷疑死因不單純

台中一名韓小姐向媒體投訴說和前男友分手後，前男友林男日前帶走兩人女兒，近日她想帶回女兒，前男友卻避不見面，她通報失蹤人口...

準備出國讀醫…20歲亞大女學生捲車底亡 亞大將發榮譽畢業證書

20歲家住桃園市的亞洲大學呂姓女學生上月30日騎車上班時遭右轉遊覽車撞擊，當場被捲入車底死亡。據了解，呂姓女大生就讀亞洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。