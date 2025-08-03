綠燈不走必有詐！女騎士辯「禮讓警先行」 不知酒味飄出已露餡

台北市員警日前深夜巡邏時，在中正區信義路、紹興南路上發現機車騎士呂姓女子逢綠燈卻停滯不前，上前盤查聞到濃厚酒味，進而查出呂女酒測值達每公升0.89毫克，已超標違法，當場將其帶返警所，詢後依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，台北市警局中正第一分局仁愛路派出所2名警員上月底深夜巡邏時，在案發路口發現呂女遭遇綠燈卻在車道上停止，上前盤查時，呂女辯稱看見員警機車警示燈亮，認為是有緊急狀況，所以刻意禮讓先行，但對話過程中，員警已聞到呂女身上散發濃厚酒味。

員警請呂女配合酒測，果真查出呂女酒測值達每公升0.89毫克，已超標違法，呂女才坦言稍早在新北市與友餐敘飲宴，僥倖騎車返家，員警當場將她帶返警所調查，詢後依公共危險罪嫌將其移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後請回。

警方呼籲，餐敘場合如有飲酒，可多利用「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式返家，切勿投機取巧、以身試法，冒險駕車，以免造成無法挽回的遺憾。