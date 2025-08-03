快訊

老化不是依循年齡遞增 研究揭斷崖式衰老從身體1組織受損開始

準備出國讀醫…20歲亞大女學生捲車底亡 生前燦笑模樣曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

準備出國讀醫…20歲亞大女學生捲車底亡 生前燦笑模樣曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名20歲呂姓女子上月30日騎車上班行經蘆竹區南崁路二段與南青路口，遭一輛右轉遊覽車撞擊，當場被捲入車底，內臟破裂大量出血身亡。呂女母親今感嘆，原本女兒9月要去澳洲念醫學院，如今因為一場車禍夢碎。

呂女母親指出，女兒就讀亞洲大學醫學檢驗暨生物技術學系，成績相當優秀，近期才申請上澳洲的醫學院就讀資格，9月就要飛往澳洲念書，想說趁暑假回來家附近打工，賺出國讀書的生活費，沒想到剛騎車出門卻發生意外。

呂女母親說，當時接到醫院的電話嚇到，但沒想到女兒傷勢這麼嚴重，原本女兒要去念醫學院，未來出社會要當醫生救人，卻因為一場車禍把美好計畫全部打壞；亞洲大學則將將頒發榮譽畢業證書。

呂女母親痛批，事發當下駕駛撞到女兒後停車，隨即卻倒車二度輾壓女兒，做筆錄時駕駛僅一句「不知道為何自己會打倒車檔」，讓他們無法接受，認為這舉動根本就是故意殺人、蓄意殺人，毫無同理心「好像別人家的小孩死了都沒關係」，但這是家屬一輩子都沒辦法挽回的痛苦跟傷心難過。

呂女母親忿忿不平表示，駕駛事發至今都沒有慰問家屬，政府應該要重視駕駛的錯誤心態，大車都應安裝環景裝置避免視線差的問題，希望政府立法修正，重判沒有道德的駕駛，讓他們有警惕心，不要讓社會上有更多受害者。

呂女母親說，當時接到醫院的電話嚇到，但沒想到女兒傷勢這麼嚴重，原本女兒未來出社會要當醫生救人，卻因一場車禍把美好計畫全打壞。圖／家屬提供
呂女母親說，當時接到醫院的電話嚇到，但沒想到女兒傷勢這麼嚴重，原本女兒未來出社會要當醫生救人，卻因一場車禍把美好計畫全打壞。圖／家屬提供
桃園市一名20歲呂姓女子上月30日騎車上班行經蘆竹區南崁路二段與南青路口，遭一輛右轉遊覽車撞擊，當場被捲入車底，內臟破裂大量出血身亡。圖／家屬提供
桃園市一名20歲呂姓女子上月30日騎車上班行經蘆竹區南崁路二段與南青路口，遭一輛右轉遊覽車撞擊，當場被捲入車底，內臟破裂大量出血身亡。圖／家屬提供
桃園市20歲呂女上月30日騎車遭遊覽車撞擊身亡，就讀亞洲大學醫學檢驗暨生物技術學系的她成績相當優秀，近期才申請上澳洲的醫學院就讀資格。圖／家屬提供
桃園市20歲呂女上月30日騎車遭遊覽車撞擊身亡，就讀亞洲大學醫學檢驗暨生物技術學系的她成績相當優秀，近期才申請上澳洲的醫學院就讀資格。圖／家屬提供
呂女母親說，呂女生前在校成績優秀，趁暑假打工賺取9月出國讀書的生活費，如今卻發生憾事相當悲痛。圖／家屬提供
呂女母親說，呂女生前在校成績優秀，趁暑假打工賺取9月出國讀書的生活費，如今卻發生憾事相當悲痛。圖／家屬提供

母親 醫學院

延伸閱讀

讓勞工在家工作每周至少兩天 澳洲維州尋求立法

學術倫理必修課、醫學院PBL教育推手 陽明交大雙姝摘師鐸獎

想當偶像「女學生遭獸父侵犯被退貨」！《退貨兒童》揭財閥骯髒秘密　駭人主謀竟然是她

台南市立國中老師輔導女學生...撫胸摸臀還企圖偷拍 自首賠錢獲緩刑

相關新聞

北市西門町街頭持美工刀揮舞 女街友嚇壞路人強制送醫

汪姓女子昨晚在台北市西門町街頭持美工刀揮舞，警方趕抵在案發現場附近查獲她，發現情緒不穩，帶回依社會秩序維護法函送，並強制...

高雄博田醫院經營產權之爭 20黑衣人半夜衝入與保全拉扯對峙

高雄市左營區博田醫院發生經營產權之爭，今天凌晨3時46分20餘名黑衣保全衝進醫院，值班保全擋不住起口角拉扯，醫院負責人阮...

準備出國讀醫…20歲亞大女學生捲車底亡 生前燦笑模樣曝光

桃園市一名20歲呂姓女子上月30日騎車上班行經蘆竹區南崁路二段與南青路口，遭一輛右轉遊覽車撞擊，當場被捲入車底，內臟破裂...

沒家暴紀錄...父攜7歲女童一氧化碳中毒雙亡 生母懷疑死因不單純

台中一名韓小姐向媒體投訴說和前男友分手後，前男友林男日前帶走兩人女兒，近日她想帶回女兒，前男友卻避不見面，她通報失蹤人口...

大貨車右轉與自行車發生碰撞 台南麻豆8旬婦人命喪輪下

台南麻豆今早發生一起死亡車禍！32歲朱姓大貨車駕駛今早9點多行經麻豆市道171線一處交叉路口欲右轉時，不慎與同向直行的8...

倒地瞬間命懸一線！南投警官跑道中風 消防員衝刺搶命

南投縣40多歲廖姓警官日前在南投體育館跑步時突發中風，幸好在楊姓消防員即刻施援、南投醫院醫療團隊迅速搶救下，成功取出血栓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。