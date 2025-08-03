準備出國讀醫…20歲亞大女學生捲車底亡 生前燦笑模樣曝光

桃園市一名20歲呂姓女子上月30日騎車上班行經蘆竹區南崁路二段與南青路口，遭一輛右轉遊覽車撞擊，當場被捲入車底，內臟破裂大量出血身亡。呂女母親今感嘆，原本女兒9月要去澳洲念醫學院，如今因為一場車禍夢碎。

呂女母親指出，女兒就讀亞洲大學醫學檢驗暨生物技術學系，成績相當優秀，近期才申請上澳洲的醫學院就讀資格，9月就要飛往澳洲念書，想說趁暑假回來家附近打工，賺出國讀書的生活費，沒想到剛騎車出門卻發生意外。

呂女母親說，當時接到醫院的電話嚇到，但沒想到女兒傷勢這麼嚴重，原本女兒要去念醫學院，未來出社會要當醫生救人，卻因為一場車禍把美好計畫全部打壞；亞洲大學則將將頒發榮譽畢業證書。

呂女母親痛批，事發當下駕駛撞到女兒後停車，隨即卻倒車二度輾壓女兒，做筆錄時駕駛僅一句「不知道為何自己會打倒車檔」，讓他們無法接受，認為這舉動根本就是故意殺人、蓄意殺人，毫無同理心「好像別人家的小孩死了都沒關係」，但這是家屬一輩子都沒辦法挽回的痛苦跟傷心難過。