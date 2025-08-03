倒地瞬間命懸一線！南投警官跑道中風 消防員衝刺搶命
南投縣40多歲廖姓警官日前在南投體育館跑步時突發中風，幸好在楊姓消防員即刻施援、南投醫院醫療團隊迅速搶救下，成功取出血栓，挽回一命，目前在加護病房觀察，生命徵象穩定。
當天傍晚，體育館內傳來沉重腳步聲與喘息聲，廖姓警官運動一段時間數圈後，忽然臉色泛白、步伐踉蹌，倒在跑道旁。幾名正在運動的民眾驚叫，氣氛驟然緊繃。
恰巧在場運動的楊姓消防員快步衝上前，跪地檢查警官意識，並立刻撥打119。救護車幾分鐘後趕抵，警官被緊急送往衛福部南投醫院。
院方經影像檢查發現，患者為「右側中大腦動脈梗塞性腦中風」，情況緊急，院內腦中風團隊立即啟動治療。三軍總醫院神經外科醫師陳奕安（支援南投醫院）與心導管室團隊迅速執行「動脈內血栓移除治療」，醫護團隊分工精細，歷經緊張過程後成功取出血栓，讓患者脫離險境。
南投醫院院長洪弘昌指出，院內具備執行動脈內血栓移除治療的能力，為中風患者爭取黃金救治時間。身為南投縣醫療量能最大的醫院，急診與腦中風治療小組經驗豐富，能即時提供完整急救。
事發當時伸援的楊姓消防員，妻子正是當天南投醫院值班護理長，獲知消息後第一時間到急診協助處理。楊姓隊員感慨，生命如此脆弱，也如此可貴。希望我們警消夥伴都能平安健康地退休。」
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