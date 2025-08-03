沒家暴紀錄...父攜7歲女童一氧化碳中毒雙亡 生母懷疑死因不單純

台中一名韓小姐向媒體投訴說和前男友分手後，前男友林男日前帶走兩人女兒，近日她想帶回女兒，前男友卻避不見面，她通報失蹤人口後，7月21日晚間林男與7歲女兒被發現陳屍在彰化芳苑鄉一處停車場車內，她懷疑女兒死因不單純。彰化芳苑警方初步調查，林男與女兒是一氧化碳中毒死亡，檢警還在釐清案情中。

家住台中的韓女向媒體投訴指出，與林男分手後，林男今年4 月先從台中帶走 女兒，6月有送回來幾天，她發現女兒腳趾有瘀血及挫傷，後來林男於6月16日又把女兒帶走，之後就經常失聯，每次和林男有口角時，林男就把女兒藏起來，她要林男交回女兒，沒辦法只好在7月20日向台中警方通報失蹤人口。

韓女悲痛向媒體說，7 月21日卻接獲通知林男與女兒已陳屍在彰化芳苑鄉一處停車場車內，且發現女兒嘴巴瘀青、鼻梁塌陷流血，而且死因寫「不詳」，她懷疑案情不單純，也不滿警方為何連行車記錄器都不給她看，她要知道女兒到底發生什麼事了。

芳苑警分局偵查隊長張勝甥表示，芳苑警方是21日晚間９點接獲台中市警方通報稱林男與女童失聯，於同日晚間11點在芳苑鄉某停車場發現二人已陳屍在車中，初步判定為一氧化碳中毒死亡。

檢警已完成相驗及解剖，初步判定並無明顯外傷，需再等相關毒物報告鑑定，警方表示相關行車記錄器及手機資料等均已交給檢方。彰檢表示，相驗證明書寫「不詳」是表示還在鑑定中。

此案先前並沒有通報過家暴記錄。據了解，林男手機中有不少女童照片，顯示似乎也很疼愛女童，是否因大人紛爭，才想不開走上極端之路，檢警調查釐清中。