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消防署：住宅火災占逾7成 籲謹記用火3要點

中央社／ 台北3日電

消防署今天表示，近日發生數起重大住宅死亡火災，統計近3年全國建物火災共1萬5387件，其中住宅火災高達1萬1014件、占逾7成，釀360人死亡，呼籲防火謹記「5不1沒有」等3要點。

嘉義鹿草鄉三角村7月底發生住宅火警，黃姓屋主夫妻逃離火場，但37歲女兒受困身亡；宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路3段1棟透天厝於7月下旬起火燃燒，造成印尼籍孕婦及其印尼籍丈夫命喪火窟。

內政部消防署今天發布新聞稿提醒，住宅火災占建築物火災7成以上，多數原因都是日常生活中不經意的行為或疏忽所造成的，呼籲民眾重視住家消防安全、養成良好用火用電習慣，才能守護全家人的生命與財產。

根據消防署統計，自民國111至113年間，全國建築物火災共發生1萬5387件，其中住宅火災就有1萬1014件、占71.6%，共造成360人死亡、591人受傷。

消防署說，上述常見起火原因前3名分別為，電氣因素，例如用電超過負載、電線短路等，占40.1%；爐火烹調，例如鍋子乾燒、油鍋起火等，占28.0%；遺留火種，例如未熄滅的蚊香、菸蒂等，占20.3%。顯示日常用火用電安全，絕對是火災防範的重點。

住宅火災的發生是可以避免的，消防署表示，民眾平時就要做到下列3點，養成良好用火用電習慣，可確保家人生命與財產的安全。

首先，爐火烹調應遵循「人離火熄」，烹調時若臨時有急事需暫時離開，務必要關閉爐火。

其次，用電安全記住「5不1沒有」原則，用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、以及沒有商品安全標章的電器不買不用。

最後，喝酒、服藥後及睡前應避免吸菸，菸蒂要丟在菸灰缸，千萬不能直接丟入垃圾桶，以免引燃其他可燃物。

消防署說，除了平時要養成良好的用火用電習慣外，更要加強火災時的應變能力。萬一發生火災請勿驚慌，要大聲叫醒所有家人，以免錯失逃生時機；若逃生路徑受阻，應立即關門、就地避難，並撥打119告訴消防人員受困位置，冷靜等待救援。

火災 死亡

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