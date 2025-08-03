影／高雄2起轎車翻車意外和下雨無關 1駕駛被送辦原因曝

高市連日大雨，昨深夜至今天上午發生2起翻車意外；其中黃姓男子昨深夜10時41分駕車在沿海一路自撞安全島，撞斷標誌後翻車，頭、臉受傷送醫被測出有酒駕行為；另劉姓男子上午8時從澄清路左轉中山西路撞上直行的翁姓女子轎車，致翁女車當場烏龜翻，幸翁僅受輕傷。

高市昨晚市區降些微雨勢，黃姓男子（47歲）深夜10時41分駕駛三菱轎車行經沿海一路，疑似未注意車前狀況，不慎自撞安全島，撞斷警告標誌後，車子當場四輪朝天。

警消獲報到場，將黃男救出，黃頭、臉受有擦挫傷，經救護員送醫治療，幸無大礙，因意識清楚，警方在醫院對黃實施酒精濃度檢測，結果發現酒測值竟高達每公升1.30毫克，超過標準值；警詢後，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

另劉姓男子（32歲）今天上午8時許駕車沿澄清路北往南行駛，欲左轉中山西路時，撞上直行由翁姓女子（23歲）駕駛的轎車，翁女車子險些擦撞路邊的女騎士和路人，隨後往前衝撞上停放路邊2輛轎車，當場烏龜翻；劉男轎車車頭毀損。

翁女自行脫困，幸運的僅頭部有些微紅腫未流血，翁女對警方表示，不願就醫；警方對劉、翁2人施以酒測，均無酒駕行為。