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中壢分局創新宣導防詐觀念 攜手牙醫提升青少年自保意識

桃園電子報／ 桃園電子報

為提升青少年暑期識詐防毒觀念，中壢警分局特別於昨(2)日下午14時，舉辦「一口咬破詐騙真相──牙醫與刑警的結合」主題活動，透過寓教於樂的方式向青少年宣導網路安全與犯罪預防知識。

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為提升青少年暑期識詐防毒觀念，中壢分局特別於昨日下午14時，舉辦「一口咬破詐騙真相──牙醫與刑警的結合」主題活動。圖：警方提供

此次活動由中壢警分局攜手昂宇醫世代股份有限公司、台灣凱博世邦電子有限公司、兆亨牙體技術所共同規劃，結合口腔健康與反詐教育，現場提供3D全口掃描、自製齒模、指紋捺印體驗，還有刑警解說真實詐騙案例、破解話術技巧，並設計互動問答及有獎徵答，讓參與者在輕鬆氛圍中學習保護自己與家人財產安全。

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林鼎泰強調，防詐與反毒觀念應從小扎根，建立青少年正確法治與網路安全意識，才能有效減少被害機會。圖：警方提供

中壢分局長林鼎泰表示，青少年為網路世代，常因缺乏警覺而落入詐騙或毒品陷阱，近年亦出現不少青少年遭引誘傳送私密影像或擔任人頭帳戶的案例。此次活動除反詐外，更強調反毒、防止青少年接觸網路不良資訊，協助他們建立自我保護意識。

根據統計，今(114)年1至4月中壢地區詐欺案件較去年同期下降26%，財損金額下降29%；但以「假投資」、「假交友（投資）」及「假冒公務員」為三大主流詐騙手法，財損最嚴重的「假投資」案件，損失金額高達3億7000元，占比超過56%。分局同期查獲詐騙集團9團共59人，攔阻金流1億2618萬元，辦理各類宣導場次達296場，成效顯著。

林鼎泰強調，防詐與反毒觀念應從小扎根，建立青少年正確法治與網路安全意識，才能有效減少被害機會。未來將持續透過教育單位、民間企業等多元管道，打造更多貼近年輕世代的識詐宣導方式，讓反詐成為生活日常，就像看天氣預報一樣，時時更新最新資訊。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢分局創新宣導防詐觀念 攜手牙醫提升青少年自保意識

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