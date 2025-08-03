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影／八德男疑酒醉脫序！失控拍車引擎蓋 行車紀錄器全錄下

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園有民眾昨（2）日晚間21時38分許，行經八德區建國路時，一名男子疑似酒醉失控，先後拍打民眾車輛的引擎蓋與後擋風玻璃，脫序行為全被行車紀錄器拍下並上傳網路。八德警分局知悉後表示，尚未接獲報案，將主動通知車主調查案情。

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一名男子疑似酒醉失控，先後拍打民眾車輛的引擎蓋與後擋風玻璃。圖：截自Threads-heng_1125

民眾在社群平台Threads上貼出影片表示，昨日晚間行經八德區建國路419巷時，該男子先拍打引擎蓋，過一下子又跑到車尾，拍打後擋玻璃。該民眾也說，「想請問桃園八德區的朋友們有看過這個醉漢嗎？喝酒醉就拍打人家車子嗎？這個能報警嗎？」

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民眾若遇到類似情況，請立即撥打110報案，警方會第一時間前往處理。圖：截自Threads-heng_1125

八德分局指出，目前尚未接獲相關報案，警方將主動聯繫車主了解情況，也呼籲民眾，若遇到類似情況，請立即撥打110報案，警方會第一時間前往處理，以確保民眾生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】八德男疑酒醉脫序！失控拍車引擎蓋 行車紀錄器全錄下

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桃園 失控 Threads

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