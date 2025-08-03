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花蓮廢棄豬寮大火照亮夜空今凌晨撲滅 疑電焊施工火星釀禍

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣壽豐鄉共和村魚池地區廢棄寮昨晚發生火警，現場有許多雜物及易燃物，消防人員直到今天凌晨才將火勢撲滅，燃燒面積約300坪，現場無人員傷亡，詳細起火原因待消防局火調人員調查釐清。

消防局昨晚8時39分接獲通報，壽豐鄉共和村魚池地區一間廢棄豬舍鐵皮起火，消防人員趕往抵達時，火勢已全面燃燒，可見大火照亮黑夜，除了鐵皮屋天花板被燒穿，火舌更不斷從室內竄出，情況危急。

花蓮縣消防局第二大隊副大隊長高子翔說，現場為廢棄豬寮，屋主當作倉庫使用，由於內部放置大量廢棄布料及部分農機具，得知現場無人受困後，第一時間先做好周界防護工作，接著再從屋外朝室內射水，這起火警共出動壽豐、吉安、花蓮及特搜大隊鳳林等等支援單位。

高子翔說，在強大的水線壓制下陸續控制火勢，最後在今天凌晨滅熄，燃燒面積大約是1層平房、300坪左右；至於初步起火原因，根據屋主表示，昨天下午現場有電焊施工，可能因零星火星造成布料燃燒，不過起火的詳細原因尚待火調人員調查。

花蓮縣壽豐鄉共和村魚池地區廢棄豬寮昨晚發生火警，現場有許多雜物及易燃物，消防人員直到今天凌晨才將火勢撲滅，燃燒面積約300坪。圖／義消蔡哲文提供
花蓮縣壽豐鄉共和村魚池地區廢棄豬寮昨晚發生火警，現場有許多雜物及易燃物，消防人員直到今天凌晨才將火勢撲滅，燃燒面積約300坪。圖／義消蔡哲文提供
花蓮縣壽豐鄉共和村魚池地區廢棄豬寮昨晚發生火警，現場有許多雜物及易燃物，消防人員直到今天凌晨才將火勢撲滅，燃燒面積約300坪。圖／義消蔡哲文提供
花蓮縣壽豐鄉共和村魚池地區廢棄豬寮昨晚發生火警，現場有許多雜物及易燃物，消防人員直到今天凌晨才將火勢撲滅，燃燒面積約300坪。圖／義消蔡哲文提供

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