影／看到愛車移轉90度...機車男報警揪出肇逃駕駛 他辯：沒感覺

台中市李姓車主在上月中旬將機車停在南區一間超商外，取車時發現愛車被調轉90度、車體還有損傷，懷疑有人移動車輛而報警，警方查出，當時一名轎車駕駛行經該處時，碰撞2輛機車、一輛轎車，卻沒有報警，警方聯絡涉案林男到案，他辯稱「沒感覺碰撞」，全案近日依法告發，另由車主索償。

第三警分局交通分隊警員陳秀芳在上月19日晚間8時許獲報，南區建國北路疑有車禍，報案李姓男子表示，當天原將機車停放在超商前，準備騎車時，卻發現愛車莫名位移90度，車身出現多處損傷，懷疑遭人擦撞，對方卻未留下任何聯絡方式或資訊。

警方到場後立即調閱周邊監視器，發現一輛轎車行經該處時，撞擊路邊停放車輛，導致車輛向左傾倒，肇事後卻未停留查看，便逕自駛離現場。

警方清查，肇事轎車一共碰撞2輛機車、1輛轎車，除聯繫其他受害車主到場了解情況外，警方也迅速鎖定肇事車輛，查出是林姓男子（28歲）涉案，聯繫他到案說明。

林男辯稱，案發時「沒感覺有碰撞」，才會離開現場。

警方依照監視器畫面，認定林男肇事逃逸違規事證明確，依道交條例62條告發，另外協助被害車主辦理後續求償事宜。

警方提醒，依道交條例，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，吊扣其駕駛執照1個月至3個月。