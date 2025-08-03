影／20歲女騎士捲遊覽車底胸腹重創亡 家屬控司機2度輾壓害命

桃園市一名20歲呂姓女子上月30日騎車上班行經蘆竹區南崁路二段與南青路口，遭一輛右轉遊覽車撞擊，當場被捲入車底，內臟破裂大量出血身亡。對此家屬昨發文痛批，司機撞人後又倒車，二度輾壓才釀妹妹慘死，至今無人道歉。

呂女上月30日下午2時30分許，騎車前往蘆竹區上班，行經南崁路二段與南青路口時正直行通過路口，卻與左側一輛欲右轉南青路的遊覽車發生碰撞，呂女卡在車底且意識不清，經搶救後脫困，胸、腹部大面積擦傷，經緊急送往林口長庚醫院搶救，最終仍因傷勢過重宣告不治。

呂女家屬昨在社群平台發文，指事發隔天警察、法醫、檢察官及肇事駕駛到妹妹家中，駕駛當下完全不道歉也未上香，問他為什麼要再倒車？他只回答「不知道為什麼我要倒車」，認為就這樣輕描淡寫一句話，帶走妹妹不到20歲的鮮活生命。

家屬痛批，肇事車輛所屬公司無任何人致電或至靈堂前致意，認為大車撞人後又二次碾壓的案件已非個案，懇求大家重視，不要再讓憾事上演。