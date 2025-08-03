影／高雄武廟市場知名水煎包和蔥大餅攤販吵起來 警到場排解結果曝

高市武廟市場知名的水煎包和蔥大餅是人氣攤位，出爐時間消費者排隊搶購，昨天傍晚近6時許，賣水煎包的蕭姓女攤販清潔時將水桶放在蔥大餅攤位前，引發王姓女攤販不滿蕭越線潑水，雙方起爭執，轄區警方到場排解勸離，雙方各退一步。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，片中只見在苓雅區武廟市場賣水煎包和蔥大餅的女攤販疑因越線潑水問題，當街吵起來，引起眾人圍觀，轄區苓雅警分局獲報趕抵現場處理。

警方了解得知，賣水煎包的蕭姓女子（61歲）與賣蔥大餅的王姓女子（56歲）雙方為隔壁攤販，蕭女當時清潔攤位時，將水桶放在王女攤販前的人行道，雙方起口角糾紛。