財務糾紛釀大園凶殺！派遣工登門砍死2友 致臟器外露、滿室皆血

桃園市觀音區一處民宅昨凌晨驚傳命案，一名陳姓男子持刀闖入仁德街上民宅，猛刺屋內盧姓男子及林姓男子，造成2人身亡，陳男犯案後從2樓跳下，警消獲報到場時當場逮捕受傷的陳男；據悉3人疑因財務引發糾紛，陳男依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，47歲陳男平時為派遣工，與45歲盧男及38歲林男間有財務糾紛，陳男昨凌晨持刀闖入民宅，先是朝房內的林男猛刺數刀，眼見林男倒地，隨即又於屋內找到盧男揮刀攻擊，陳男行凶後立刻從2樓窗戶一躍而下，企圖逃離現場，但陳男墜樓後跌落在馬路上，雙腳受傷受困原地。

消防局獲報後出動消防人員10名、救護車5輛到場，一進屋內到處鮮血，林男頭部、胸口及四肢多處刀傷，部分臟器外露，倒臥房內已無生命跡象，盧男胸口與四肢則有多處穿刺傷及刀傷，倒在浴室內血流滿地，失去呼吸心跳，2人經送往醫院急救皆宣告不治。