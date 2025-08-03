台中七期長者愛穿越道路...這分局長加強取締 2個月告發破千件

台中市第六警分局長周俊銘轄區包含俗稱「七期」、逢甲商圈等精華區的西屯區，近日上警廣時分享，觀察到轄內的部分長者，因身體狀況、個人習慣、道路長度等因素，不喜歡走斑馬線，而是以橫越道路，他從今年6月起，加強取締，2個月已告發破千件。

根據台中市第六警分局統計，今年1月5月，則告開約500多件，平均一個月為一百多件，不過加強取締行人違規後，今年6月1日至7月31日，告發行人違規件數有1068件，平均每月為534件，為前期每月平均5倍。

第六警分局長周俊銘在近日前往警察廣播電台受訪，提到轄內西屯區交通熱點問題、事故類型，也分享具體建議及改善構想，希望利用交通工程的方式，來杜絕人性的缺陷。

周俊銘說，他觀察到轄內許多年長者因年齡、習慣、道路長度等因素，常在穿越道路時，捨棄行人穿越道，而直接橫越車道，造成駕駛難以即時應變，衍生事故。

周俊銘說，第六分局從今年5月起，即透過市議員服務處、里長辦公室協助宣導，從6月1日起加強行人違規取締，特別針對高齡族群進行精準提醒。

周俊銘說，與長輩溝通時，若單靠宣導往往收效有限，然而若實際接獲罰單，就會讓長輩印象深刻「記條條（台語：記憶深刻）」，藉此提高守法意識，進一步改善行人事故情形。

周也提到，西屯區內主要幹道眾多，現行紅綠燈設計以「行車順暢」為優先考量，導致主要幹道連續綠燈配置之下，與支線道路交叉口容易形成「黃燈心理陷阱」。駕駛人常在黃燈亮起時為搶快通過，以延續綠燈行進節奏，忽略前方車輛判斷不同，進而發生追撞事故。