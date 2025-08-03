南橫山區豪雨...上游土石流 一家5口墜谷搜救任務上午暫停

上月底在台20線南橫公路李姓一家五口墜谷失聯，僅尋獲17歲少女遺體及成人右腳掌和疑似髖骨殘骸，另挖出被壓成鐵餅的車體；因高雄連日暴雨，消防局今天上午評估，事發地上方地形持續有坍塌現象，上游綠茂溪已發生土石流且雨勢過大，救災風險極高，上午暫停搜救任務。

李姓男子一家五口上月底在台20線南橫公路81.1K處因路面崩塌墜谷，造成2死3失蹤，搜救人員前天在荖濃溪河床發現扭曲的車體，以人力動用圓鍬、十字鎬，並以油壓撐開器、電動剪和敲棒輔助等破壞器材，破壞車體和搬移巨石，車體開挖約90%，但未發現遺體或殘骸，無人機空拍也未發現相關有遺體在車內的跡證。

昨因事故現場下大雨且持續坍塌、水位上升，消防局考量救災安全，宣布暫停搜救任務。