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南橫山區豪雨...上游土石流 一家5口墜谷搜救任務上午暫停

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

上月底在台20線南橫公路李姓一家五口墜谷失聯，僅尋獲17歲少女遺體及成人右腳掌和疑似髖骨殘骸，另挖出被壓成鐵餅的車體；因高雄連日暴雨，消防局今天上午評估，事發地上方地形持續有坍塌現象，上游綠茂溪已發生土石流且雨勢過大，救災風險極高，上午暫停搜救任務。

李姓男子一家五口上月底在台20線南橫公路81.1K處因路面崩塌墜谷，造成2死3失蹤，搜救人員前天在荖濃溪河床發現扭曲的車體，以人力動用圓鍬、十字鎬，並以油壓撐開器、電動剪和敲棒輔助等破壞器材，破壞車體和搬移巨石，車體開挖約90%，但未發現遺體或殘骸，無人機空拍也未發現相關有遺體在車內的跡證。

昨因事故現場下大雨且持續坍塌、水位上升，消防局考量救災安全，宣布暫停搜救任務。

今天上午高雄山區仍豪大雨不斷，高市消防局表示，經幹部共同至救災現場勘查評估，發現上方地形持續有坍塌現象，上游綠茂溪已發生土石流，且現場雨勢過大，救災風險極高，因此上午先暫停救災，俟下午狀況再進行評估。

高雄南橫李姓男子一家五口墜谷處的上游綠茂溪已發生土石流，今天上午搜救任務暫停。記者石秀華／翻攝
高雄南橫李姓男子一家五口墜谷處的上游綠茂溪已發生土石流，今天上午搜救任務暫停。記者石秀華／翻攝
高雄南橫李姓男子一家五口墜谷處今天上午上方地形持續有坍塌現象，搜救任務暫停。記者石秀華／翻攝
高雄南橫李姓男子一家五口墜谷處今天上午上方地形持續有坍塌現象，搜救任務暫停。記者石秀華／翻攝
高雄南橫李姓男子一家五口墜谷處的上游綠茂溪已發生土石流，今天上午搜救任務暫停。記者石秀華／翻攝
高雄南橫李姓男子一家五口墜谷處的上游綠茂溪已發生土石流，今天上午搜救任務暫停。記者石秀華／翻攝

遺體 風險 土石流

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