萬里曳引車撞國光客運1死14傷 檢警查出「超重鋼條達4噸」釀慘禍

31歲葉男上月23日開滿載鋼條曳引車，行經新北市萬里區一處下坡彎道路段後，失控跨越雙黃線猛撞對向1815國光客運，釀1死14傷意外。警方撿回所有散落600多根鋼條，加上空車15噸，實際秤重達39噸，超出限重35噸約4公噸；葉男昨到案完成筆錄，他對撞擊過程表示「突然撞擊完全沒印象」，警方朝過失致死等罪嫌偵辦。

上月23日上午，葉男開滿載鋼條曳引車行經新北市萬里區中幅磚廠站公車牌附近，失控撞國光客運造成1死14傷，坐在駕駛上方第一排39歲游姓乘客當場喪命，檢警當晚在基隆長庚相驗，家屬悲慟難以接受。

檢警調查，葉姓駕駛受有左側肋骨多根斷裂、左側顴骨骨折等傷勢，經住院開刀後已出院，昨天他到金山警分局完成筆錄，對車禍撞擊過程表示「突然撞擊完全沒印象」，當天到台中載運鋼條要送萬里一家公司卸貨，警方排除酒駕。

國光客運57歲陳姓司機肋骨斷裂、四肢及身體多處擦、挫傷。他向警方說，當時依正常車速及車道行駛，對方失控撞向他的車道，有煞車但因應不及，被猛烈撞擊。

撞擊發生後，車上鋼條猛烈往前衝出車外，幸好沒有刺入國光客車，但散落一地情況，讓人怵目驚心。

警方全部撿回散落600多根鋼條加上空車重15噸，一起秤重後全部加總實重39噸，鋼條部分重約近24噸，全部總重超出限重35噸約4公噸；警方說，因出貨單寫21噸，警方比對明顯不符，查出車上原即載有其他未卸鋼條，警方已完成筆錄製作，但卷證尚在整理中，檢方檢視相關影片及現場狀況，認為葉男涉犯過失致死罪嫌，近日警方將依過失致死罪嫌等將葉男函送檢方偵辦。