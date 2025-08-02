桃園5高中生竹圍海邊踏浪落水 教育局介入通報

聯合報／ 記者陳恩惠陳俊智／桃園即時報導

5名高中男女同學今前往竹圍海水浴場戲水，4名男學生下水後遭大浪捲入海中，其中2生幸遭移工救起，另鄭、林姓2生呼救後飄向外海失去蹤影，因海象、視線均不佳，海巡署北部分署深夜停止搜救，將待日出後繼續，桃園市教育局據報已完成校安通報。

教育局說明，桃市警局大園分局通報分屬啟英、新興高中的5名學生在竹圍海水浴場發生溺水案件，經聯繫校方得知，獲救的潘生、林生遭洋流帶往礁石區，受有輕微刮割傷，目前無生命危險已在敏盛醫院就醫中。

落水失蹤的新興高中鄭姓學生，學校教官已趕抵竹圍漁港現場協助處理，同時掌握學生搜救狀況，並陪同失蹤學生家屬在現場聽取海巡及消防人員說明搜救方向，由於夜深視線不良且風浪大、海象惡劣，海巡署北部分署外海搜救已暫停，預計明天上午日出後，將展開新一波搜救行動。

另名落水失蹤的林姓男學生之前為啟英高中學生，但已放棄學籍，啟英高中由導師協助持續與林生家長聯繫中。目前啟英、新興兩校均已完成教育部校安通報。

桃園市竹圍漁港旁有2高中生落水失蹤，鄭生家屬及啟英、新興兩校教官到場協助處理，由於深夜視線不佳、海象惡劣，已暫停外海搜救，將待日出再繼續。記者陳恩惠／翻攝
桃園市竹圍漁港旁有2高中生落水失蹤，鄭生家屬及啟英、新興兩校教官到場協助處理，由於深夜視線不佳、海象惡劣，已暫停外海搜救，將待日出再繼續。記者陳恩惠／翻攝
桃園市教育局說明，前往竹圍戲水的５名男女學生分別為中壢區啟英、八德區新興高中學生，２落水的鄭生為新興高中學生、林生原為啟英學生，但已放棄學籍，目前兩校均已完成教育部校安通報。記者陳恩惠／攝影
桃園市教育局說明，前往竹圍戲水的５名男女學生分別為中壢區啟英、八德區新興高中學生，２落水的鄭生為新興高中學生、林生原為啟英學生，但已放棄學籍，目前兩校均已完成教育部校安通報。記者陳恩惠／攝影
桃園市竹圍漁港旁有2高中生落水失蹤，鄭生家屬及啟英、新興兩校教官到場協助處理，由於深夜視線不佳、海象惡劣，已暫停搜救，將待日出再繼續。記者陳恩惠／翻攝
桃園市竹圍漁港旁有2高中生落水失蹤，鄭生家屬及啟英、新興兩校教官到場協助處理，由於深夜視線不佳、海象惡劣，已暫停搜救，將待日出再繼續。記者陳恩惠／翻攝
桃園市竹圍漁港旁有2高中生落水失蹤，鄭生家屬及啟英、新興兩校教官到場協助處理，由於深夜視線不佳、海象惡劣，已暫停外海搜救，將待日出再繼續。記者陳恩惠／翻攝
桃園市竹圍漁港旁有2高中生落水失蹤，鄭生家屬及啟英、新興兩校教官到場協助處理，由於深夜視線不佳、海象惡劣，已暫停外海搜救，將待日出再繼續。記者陳恩惠／翻攝

失蹤 海巡署 海水浴場

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