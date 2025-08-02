桃園5高中生竹圍海邊踏浪落水 教育局介入通報

5名高中男女同學今前往竹圍海水浴場戲水，4名男學生下水後遭大浪捲入海中，其中2生幸遭移工救起，另鄭、林姓2生呼救後飄向外海失去蹤影，因海象、視線均不佳，海巡署北部分署深夜停止搜救，將待日出後繼續，桃園市教育局據報已完成校安通報。

教育局說明，桃市警局大園分局通報分屬啟英、新興高中的5名學生在竹圍海水浴場發生溺水案件，經聯繫校方得知，獲救的潘生、林生遭洋流帶往礁石區，受有輕微刮割傷，目前無生命危險已在敏盛醫院就醫中。

落水失蹤的新興高中鄭姓學生，學校教官已趕抵竹圍漁港現場協助處理，同時掌握學生搜救狀況，並陪同失蹤學生家屬在現場聽取海巡及消防人員說明搜救方向，由於夜深視線不良且風浪大、海象惡劣，海巡署北部分署外海搜救已暫停，預計明天上午日出後，將展開新一波搜救行動。