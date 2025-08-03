竹圍海水浴場戲水 2高中生遭捲走

桃園市竹圍漁會南堤旁的竹圍海水浴場驚傳兩名高中男生戲水卻遭大浪捲走失蹤事件，海巡署北部分署及桃園市消防局據報前往搜救。記者陳恩惠／翻攝

五名高中生昨天前往桃園竹圍海水浴場戲水，四名男學生一起下水，突遭大浪捲入海中，其中二男遭移工救起，另鄭姓、林姓學生呼救後即失去蹤影，岸邊女同學見狀急報案，海巡署北部分署、桃市消防局全力搜救。

一一九勤務指揮中心昨天下午五時廿五分接獲報案，指竹圍海水浴場有二名男高中生遭大浪捲走，疑似漂至外海，隨即派員搜救。

桃園市消防局調查，同為十六歲的戴姓少女與鄭姓、潘姓、兩名林姓少年一同到竹圍海水浴場遊玩，四名少年戲水時，鄭姓、林姓少年遭風浪捲走，潘姓、林姓少年則被海流帶到礁石區，輕微受傷，潘、林被阮姓、范姓移工救上岸。

因天色昏暗，風浪大，消防局的兩艘橡皮艇昨晚停止搜尋，改由岸上搜巡；外海則由海巡署負責尋找。

海巡署第三巡防區指揮部表示，傍晚接獲桃園市消防局通報，指竹圍海水浴場有民眾戲水遭浪捲走，旋派艦隊分署第二（淡水）、第十二（新竹）海巡隊巡防艇、北部分署第八岸巡隊等單位前往救援。

海巡人員抵達後，查為二名男高中生落海，立即協調空偵機自松山機場起飛增援，並動員沙灘車、熱顯像儀車、海巡艇等投入搜救，目前持續搜尋中。