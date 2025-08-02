影／台中男長期借用鄰居自來水 收費價格談不攏「竟當街怒潑酸」

台中市梧棲區今天傍晚5點多發生民眾街頭打架事件，警方經查得知，因莊男長期向鄰居李男借用自來水，李男和友人陳男共同索討費用，莊男一氣之下便持磚頭先攻擊李男，後又持強酸潑灑陳男，致使其眼睛、臉部及上半身遭強酸侵蝕，恐有失明之虞，警方訊後依依重傷害現行犯罪嫌移送台中地檢署偵辦。

清水分局表示，今天下午5時許，梧棲分駐所接獲通報，到場發現起因莊男長期向鄰居李男借用自來水，李男遂連絡友人陳男向莊男討取費用，過程中因價格談不攏，雙方口角衝突，莊男一氣之下便持磚頭攻擊李男，致其右邊耳孔出血，後又持強酸潑灑陳男，致陳男眼睛、臉部及上半身遭強酸侵蝕，警方到場後立即依重傷害現行犯逮捕莊男歸案

警方並表示，59歲莊姓男子，今天傍晚5點多涉嫌在梧棲區頂橫街，先持磚頭攻擊70歲李男，再以硫酸攻擊56歲陳姓男子，消防救護人員到場後，發現有2名男子臉部與胸口有明顯灼傷，經初步評估是遭強酸攻擊所致，所幸兩人意識清楚，立即送往梧棲童綜合醫院急救。