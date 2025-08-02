聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中男長期借用鄰居自來水 收費價格談不攏「竟當街怒潑酸」
台中市梧棲區今天傍晚5點多發生民眾街頭打架事件，警方經查得知，因莊男長期向鄰居李男借用自來水，李男和友人陳男共同索討費用，莊男一氣之下便持磚頭先攻擊李男，後又持強酸潑灑陳男，致使其眼睛、臉部及上半身遭強酸侵蝕，恐有失明之虞，警方訊後依依重傷害現行犯罪嫌移送台中地檢署偵辦。
清水分局表示，今天下午5時許，梧棲分駐所接獲通報，到場發現起因莊男長期向鄰居李男借用自來水，李男遂連絡友人陳男向莊男討取費用，過程中因價格談不攏，雙方口角衝突，莊男一氣之下便持磚頭攻擊李男，致其右邊耳孔出血，後又持強酸潑灑陳男，致陳男眼睛、臉部及上半身遭強酸侵蝕，警方到場後立即依重傷害現行犯逮捕莊男歸案
警方並表示，59歲莊姓男子，今天傍晚5點多涉嫌在梧棲區頂橫街，先持磚頭攻擊70歲李男，再以硫酸攻擊56歲陳姓男子，消防救護人員到場後，發現有2名男子臉部與胸口有明顯灼傷，經初步評估是遭強酸攻擊所致，所幸兩人意識清楚，立即送往梧棲童綜合醫院急救。
童綜合醫院指出，兩名傷者17點38分到院，56歲陳男意識雖清楚，但雙眼更因灼傷紅腫看不到，臉、前胸灼傷，全身有22%燒燙傷，目前轉院至台中榮總搶求；70歲李男上唇有撕裂傷，右耳出血，全身多處擦挫傷，檢查後發現有腦出血，目前收住加護病房。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言