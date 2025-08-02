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影／5高中生竹圍漁港戲水 驚傳2人被大浪捲走！海巡消防搜救中

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市著名景點「竹圍漁港」今天傍晚驚傳2高中生遭大浪捲走至外海失蹤，據悉，5名男女高中同學今前往海邊戲水消暑，4男一塊下水突遭大浪捲入海中，其中2男遭移工救起，另鄭姓、林姓呼救後隨即失去蹤影，岸邊女同學見狀急報案，目前海巡署北部分署、桃市消防局正全力搜救中。

119勤指中心今天下午5時25分接獲報案，表示位於大園區竹圍漁會南堤邊的竹圍海水浴場有2名高中男生遭大浪捲走失去蹤影，疑似漂至外海，立刻派出消防第三救災救護大隊竹圍分、大園、山腳、蘆竹分隊及第三救災救護大隊3輛消防車、4輛功能車、2艘橡皮艇及3輛救護車共17名救難救護人員前往搜救。

消防局表示，現場民眾表示有兩名小孩飄出外海，還有2名少年受傷，經查現場狀況為鄭姓、林姓、林姓、潘姓4名少年與戴姓少女共5名16歲同學一起到漁港遊玩，4名少年戲水時，其中鄭姓、林姓2人遭風浪帶走，潘姓、林姓2人則被海流帶到礁石區輕微受傷，受傷的潘、林幸經23歲阮姓、27歲范姓外籍移工幫忙救上岸。

目前因天色昏暗，風浪較大，消防局2艘橡皮艇已停止搜尋，改由岸上搜巡；外海則由海巡署負責搜尋。

海巡署第三巡防區指揮部也說，傍晚接獲桃園市消防局通報，指竹圍海水浴場有民眾戲水遭浪捲走事件，第三巡防區指揮部立即派遣艦隊分署第二（淡水）、第十二（新竹）海巡隊巡防艇、北部分署第八岸巡隊等單位，共6車2艇24人前往救援。

海巡人員抵達後，經查為2名高中男生落海，即協調空偵機自松山機場起飛增援，並動員沙灘車、熱顯像車、海巡艇等投入搜救行動，現場亦有竹圍消防隊與竹圍派出所等單位共同參與協助，目前持續搜尋中。

桃園市竹圍漁會南堤旁的竹圍海水浴場驚傳２名高中男生落海失蹤，海巡署北部分署據報，協調空偵機自松山機場起飛增援，並動員沙灘車、熱顯像車、海巡艇等投入搜救行動及桃園市消防局據報前往搜救。記者陳恩惠／翻攝
桃園市竹圍漁會南堤旁的竹圍海水浴場驚傳２名高中男生落海失蹤，海巡署北部分署據報，協調空偵機自松山機場起飛增援，並動員沙灘車、熱顯像車、海巡艇等投入搜救行動及桃園市消防局據報前往搜救。記者陳恩惠／翻攝
桃園市竹圍漁會南堤旁的竹圍海水浴場驚傳２名高中男生戲水卻遭大浪捲走至外海失蹤事件，海巡署北部分署及桃園市消防局據報前往搜救。記者陳恩惠／翻攝
桃園市竹圍漁會南堤旁的竹圍海水浴場驚傳２名高中男生戲水卻遭大浪捲走至外海失蹤事件，海巡署北部分署及桃園市消防局據報前往搜救。記者陳恩惠／翻攝
桃園市竹圍漁會南堤旁的竹圍海水浴場驚傳２名高中男生落海失蹤，海巡及桃園市消防局據報前往搜救。記者陳恩惠／翻攝
桃園市竹圍漁會南堤旁的竹圍海水浴場驚傳２名高中男生落海失蹤，海巡及桃園市消防局據報前往搜救。記者陳恩惠／翻攝

移工 海巡署 海水浴場

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