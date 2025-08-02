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新莊箱屍案謎團未解 涉案29歲兒偵訊不答…只等法醫「讓屍體說話」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北警方偵辦新莊箱屍命案查出是29歲陳男用行李箱裝運70歲父親屍體扔棄，令外界質疑逆子弒父，但是他落網之後面對偵詢一律不回答，目前死因、動機等諸多謎團未解，只能等法醫解剖報告「讓屍體說話」，再抽絲剝繭釐清真相。

箱裝腐屍7月28日深夜11時被發現，死者身分不明、容貌難辨、採無清晰指紋，警方花了3天過濾3千多小時監視器畫面，31日深夜11時逮捕嫌犯，8月1日根據屍體特徵查訪嫌犯鄰居再透過人工比對指紋，才確認死者與嫌犯是父子關係。

由於監視器拍到陳男從家裡拖出行李箱完整棄屍過程，檢警目前僅確定涉犯遺棄屍體、湮滅證據，但案發已經過了一個月，家裡收拾得乾淨整潔，刑事鑑識找不到血跡反應等外力介入跡象，也找不到慢性病藥袋等相關事證，加上嫌犯完全不回答問題、陳母身心狀況無法詢答，難以推測陳父是他殺、病死或自然死亡。

加上遺體嚴重腐壞驗不出致命傷，8月1日法醫解剖難度很高，初步也沒發現足以判斷窒息或勒斃的跡象，昨晚檢方已聲押禁見獲准，後續只能待檢察官再查死者生前就醫記錄、身障津貼或找到關鍵人事物證，並等法醫完整解剖報告、藥物和毒物等相關檢驗結果，才能推斷是否他殺、受虐營養不良餓死、吵架氣急攻心梗塞等各種可能，據以嘗試突破嫌犯心防。

新北市新莊箱屍命案陳姓嫌犯昨天移送法辦，新北地院法官認為犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據之虞，有羈押原因與必要性，裁定羈押並禁止接見通信。記者林昭彰／攝影
新北市新莊箱屍命案陳姓嫌犯昨天移送法辦，新北地院法官認為犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據之虞，有羈押原因與必要性，裁定羈押並禁止接見通信。記者林昭彰／攝影

屍體 命案 行李箱 監視器

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