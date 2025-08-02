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疑債務糾紛！台中男當街潑硫酸攻擊 2男嚴重灼傷送醫急救

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市梧棲通報今天傍晚5點多發生民眾街頭打架事件，警消趕現場發現59歲莊姓男子當街潑灑硫酸，導致56歲陳男與70歲李男雙雙臉部及胸部嚴重灼傷，傷者灼傷後，意識清楚送梧棲童綜合醫院急救，陳男全身22%灼傷，由於已傷及眼睛，目前已轉院至台中榮總醫治，清水分局經查後，懷疑因債務糾紛有關，警方仍在進一步偵辦了解案情中。

童綜合醫院指出，兩名傷者17點38分到院，56歲陳男意識雖清楚，但雙眼更因灼傷紅腫看不到，臉、前胸灼傷，全身22%燒燙傷，目前轉院至中榮；70歲李男上唇有撕裂傷，右耳出血，全身多處擦挫傷，檢查後發現有腦出血，目前收住加護病房。

清水警方表示，攻擊者為59歲莊姓男子，今天傍晚5點多涉嫌在梧棲區頂橫街，以硫酸攻擊56歲陳姓男子及70歲李姓男子，造成陳李二人不同程度的灼傷，全案目前警方正迅速介入調查中，初步懷疑潑，起因涉及雙方的債務糾紛，但莊男潑硫酸的實際動機仍待，進一步釐清中。

台中市消防局表示，8月2日17時18分接獲報案，稱梧棲區頂橫街有民眾打架受傷，消防救護人員到場後，發現有2名男子臉部與胸口有明顯灼傷，經初步評估是遭強酸攻擊所致，所幸兩人意識清楚，立即送往梧棲童綜合醫院急救。

台中市梧棲頂橫街今天傍晚5點多發生民眾街頭潑酸攻擊，兩名男臉部胸部嚴重灼傷送童綜合醫院急救。示意圖／AI生成
台中市梧棲頂橫街今天傍晚5點多發生民眾街頭潑酸攻擊，兩名男臉部胸部嚴重灼傷送童綜合醫院急救。示意圖／AI生成

梧棲 台中市

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