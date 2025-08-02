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營業用半聯結車撞裂國1分隔島 石塊裂飛對向害3車追撞

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

國1南向大村路段今發生半聯結車不明原因自撞中央分隔島，石塊裂噴到北上車道，3輛轎車為閃避而發生追撞，幸無人受傷，這樁車禍導致後車迴堵約兩小時才逐漸紓解，車禍真正原因仍在釐清。

據了解，洪姓男子（55歲）駕駛半聯結車行駛國道1號南向車道，中午12點多在206.4公里不知為何失控撞擊中央分隔島，水泥分隔島裂噴石塊到對向車道，王姓男子、邱姓男子、曾姓女子駕駛車子為閃避石塊而不慎追撞。事後洪姓半聯結車駕駛員自稱，不知車子為何失控偏離中線去撞中央分隔島。

國道三隊表示，用路人雨中行車時應保持較長的跟車距離，開啟大燈提醒前後來車，遇打滑（水漂）時不要急踩煞車減速，應鬆開油門、抓穩方向盤，保持行車方向，以避免事故發生小心駕駛並避免變換車道。

國1南向大村路段今發生半聯結車自撞中央分隔島的意外事故，造成南向路段塞車逾兩小時。圖／民眾提供
國1南向大村路段今發生半聯結車自撞中央分隔島的意外事故，造成南向路段塞車逾兩小時。圖／民眾提供

車道 國道 車禍

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