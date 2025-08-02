聽新聞
0:00 / 0:00
營業用半聯結車撞裂國1分隔島 石塊裂飛對向害3車追撞
國1南向大村路段今發生半聯結車不明原因自撞中央分隔島，石塊裂噴到北上車道，3輛轎車為閃避而發生追撞，幸無人受傷，這樁車禍導致後車迴堵約兩小時才逐漸紓解，車禍真正原因仍在釐清。
據了解，洪姓男子（55歲）駕駛半聯結車行駛國道1號南向車道，中午12點多在206.4公里不知為何失控撞擊中央分隔島，水泥分隔島裂噴石塊到對向車道，王姓男子、邱姓男子、曾姓女子駕駛車子為閃避石塊而不慎追撞。事後洪姓半聯結車駕駛員自稱，不知車子為何失控偏離中線去撞中央分隔島。
國道三隊表示，用路人雨中行車時應保持較長的跟車距離，開啟大燈提醒前後來車，遇打滑（水漂）時不要急踩煞車減速，應鬆開油門、抓穩方向盤，保持行車方向，以避免事故發生小心駕駛並避免變換車道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言