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北市73歲婦「打完針」精神不濟 逆向開上社子大橋撞1車

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

73歲李姓老婦昨天晚上逆向行駛社子大橋，撞上28歲蕭姓男子駕駛，撞擊力道大安全氣囊也爆開，所幸雙方駕駛都無大礙，李婦供稱，去醫院打完針，要回家路上精神不濟，不知道自己正在逆向行駛，十分懊悔，警方事後依車禍流程處理。

北投警方指出，8月1日晚上9點20分獲報，北投區立賢路往社子大橋上橋處發生交通事故，李婦駕駛開車沿社子大橋西往東方向、逆向行駛，其前車頭與蕭男駕駛的轎車沿社子大橋東往西方向行駛之右側車身，發生碰撞而肇事，雙方酒測值均為0。

蕭男不敢置信，事後把行車記錄器放在社群，直呼「看電影的路上遇到正在拍攝絕命終結站的續集，阿嬤打完針就別開車了，想逆向領便當也不是這樣啊，想閃還是被直直撞下去了」。

73歲李姓老婦昨天晚上開車逆向行駛社子大橋，跟車輛對撞，所幸雙方無大礙。記者翁至成／翻攝
73歲李姓老婦昨天晚上開車逆向行駛社子大橋，跟車輛對撞，所幸雙方無大礙。記者翁至成／翻攝
被撞的蕭男事後把行車記錄器放在社群，發文直呼「看電影的路上遇到正在拍攝絕命終結站的續集，阿嬤打完針就別開車了，想逆向領便當也不是這樣啊，想閃還是被直直撞下去了」。圖／擷取自paipai_07.30
被撞的蕭男事後把行車記錄器放在社群，發文直呼「看電影的路上遇到正在拍攝絕命終結站的續集，阿嬤打完針就別開車了，想逆向領便當也不是這樣啊，想閃還是被直直撞下去了」。圖／擷取自paipai_07.30
73歲李姓老婦昨天晚上開車逆向行駛社子大橋，跟車輛對撞，所幸雙方無大礙。記者翁至成／翻攝
73歲李姓老婦昨天晚上開車逆向行駛社子大橋，跟車輛對撞，所幸雙方無大礙。記者翁至成／翻攝
73歲李姓老婦昨天晚上開車逆向行駛社子大橋，跟車輛對撞，所幸雙方無大礙。記者翁至成／翻攝
73歲李姓老婦昨天晚上開車逆向行駛社子大橋，跟車輛對撞，所幸雙方無大礙。記者翁至成／翻攝
73歲李姓老婦昨天晚上開車逆向行駛社子大橋，跟車輛對撞，所幸雙方無大礙。記者翁至成／翻攝
73歲李姓老婦昨天晚上開車逆向行駛社子大橋，跟車輛對撞，所幸雙方無大礙。記者翁至成／翻攝
73歲李姓老婦昨天晚上開車逆向行駛社子大橋，跟車輛對撞，所幸雙方無大礙。記者翁至成／翻攝
73歲李姓老婦昨天晚上開車逆向行駛社子大橋，跟車輛對撞，所幸雙方無大礙。記者翁至成／翻攝

逆向 北投 老婦 車禍 交通事故 安全氣囊

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