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影／真倒楣…他騎機車竟遇「電線桿突倒下」 閃不及摔倒受傷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名65歲男子上午騎機車經過八里區龍米路三段，前方路旁電線桿竟然倒下，害他閃避不及撞上摔傷，幸好傷勢不重婉拒就醫。原來是1輛混凝土車倒退撞斷，趕緊請堆高機幫忙將電線撐高，讓後方車流可穿越通行。

上午11時許，56歲王姓司機駕駛預拌混凝土車在事故地點靠邊停車，他開上紅磚道並倒退想讓車身停在紅線之內，不慎將後方的水泥電線桿撞斷，應聲倒向馬路，電桿和電線阻斷2線車道造成往五股方向交通中斷。

王姓騎士剛好騎機車路過，緊急煞車不及撞上電桿摔倒，左小腿和左手肘擦傷，沒有送醫。警方獲報趕抵管制疏導交通，後來有1輛堆高機到場幫忙將電桿移到路旁、將電線撐高，讓後方車流可穿越通行。後續交由工程單位處理，詳細肇事責任尚待調查釐清。

新北市1名65歲男子上午騎機車經過八里區龍米路三段，前方路旁電線桿竟然倒下，害他閃避不及撞上摔傷，幸好傷勢不重婉拒就醫。原來是1輛混凝土車倒退撞斷，一度使交通中斷。記者林昭彰／翻攝
新北市1名65歲男子上午騎機車經過八里區龍米路三段，前方路旁電線桿竟然倒下，害他閃避不及撞上摔傷，幸好傷勢不重婉拒就醫。原來是1輛混凝土車倒退撞斷，一度使交通中斷。記者林昭彰／翻攝
新北市1名65歲男子上午騎機車經過八里區龍米路三段，前方路旁電線桿竟然倒下，害他閃避不及撞上摔傷，幸好傷勢不重婉拒就醫。原來是1輛混凝土車倒退撞斷，一度使交通中斷。記者林昭彰／翻攝
新北市1名65歲男子上午騎機車經過八里區龍米路三段，前方路旁電線桿竟然倒下，害他閃避不及撞上摔傷，幸好傷勢不重婉拒就醫。原來是1輛混凝土車倒退撞斷，一度使交通中斷。記者林昭彰／翻攝
新北市1名65歲男子上午騎機車經過八里區龍米路三段，前方路旁電線桿竟然倒下，害他閃避不及撞上摔傷，幸好傷勢不重婉拒就醫。原來是1輛混凝土車倒退撞斷，一度使交通中斷。記者林昭彰／翻攝
新北市1名65歲男子上午騎機車經過八里區龍米路三段，前方路旁電線桿竟然倒下，害他閃避不及撞上摔傷，幸好傷勢不重婉拒就醫。原來是1輛混凝土車倒退撞斷，一度使交通中斷。記者林昭彰／翻攝

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