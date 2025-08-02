桃園陳姓民眾日前因眼睛水晶體病變，前往林口長庚醫院接受手術。在局部麻醉狀態下，他意外發現這竟是一場教學手術，但醫師事前並未明確告知，讓他感到不悅。更令他錯愕的是，手術進行過程中，竟有另一名醫師走進來，與主刀醫師大談醫院八卦。主治醫師一邊在他眼睛上動刀，一邊與同事閒聊，這讓在手術台上的他雖動彈不得、內心卻憤怒不已。他不禁質疑：「長庚的手術室都是這樣操作的嗎？完全無視病患感受，沒有紀律這麼隨便嗎？」

主治醫師一邊在他眼睛上動刀，一邊與同事閒聊。示意圖：AI生成

陳姓病患表示，上月左眼視野突然出現不明黑影，緊急前往附近眼科診所就醫。醫師判斷為水晶體脫落，立即開立轉診單，讓他到長庚進行手術治療。手術當天他被固定頭部後接受局部麻醉，等待醫師開刀。手術剛開始沒多久，主治醫師突然轉為以英文與另一名醫護人員交談，並時不時停下動作、進行講解，部分步驟甚至讓對方操作。這時他才意識到，這場手術是一場教學示範，但自己事前完全沒有印象醫師曾提及此事。

陳男坦言，他並不全然反對實習醫師參與手術，但應在術前清楚溝通，取得病患同意，而不是讓人「被迫中獎」。等他發現為時已晚，已經身處手術台上、無從選擇。原本想息事寧人，沒想到更誇張的情節還在後頭。

手術約進行一個多小時後，另一位醫師進入手術室，與主治醫師在手術台旁談笑風生，大聊院內八卦。主治醫師雙手仍在他眼睛上操作，嘴裡卻嬉笑不斷，讓他氣憤難耐。「我冒著失明的風險在接受手術，醫師卻這樣輕率應對，真的讓人無法接受。」

陳男說，更令他心驚的是，主治醫師在操作中突然停下手，轉頭問那位聊天的醫師：「有兩個碎屑撿不起來，有可能會自行吸收嗎？」對方略作停頓後回應：「應該可以，只是時間要久一點。」這段對話讓他心跳加速，深怕手術出差錯。

他質疑，醫師大概忘了他不是全身麻醉，才會在他清醒狀態下如此放鬆交談。他直言，這趟經歷讓他大開眼界，「原來長庚的手術室紀律是這樣。」

手術結束後，他向在場醫護詢問那位協助開刀的外籍醫師身分，對方語帶保留，僅表示「主要步驟都是主治醫師負責」，並未正面回應是否為實習醫師。

回診時，陳男仍十分在意那兩塊碎屑，再度向主治醫師詢問。對方一臉驚訝，還與旁邊的另一位醫師對視一眼後才解釋，表示碎屑是他自身組織的一部分，因附著在視網膜上，若強行取出恐傷及視網膜，因此選擇保留，由人體自行吸收。

儘管主治醫師如此解釋，陳男仍不放心，後續又前往台北某醫學中心進行詳細檢查，所幸並無大礙。

對此，長庚醫院針對教學診表示，本院針對第一次來院就醫的病人，都會請其填寫「同意書」，並告知本院為教學醫院，診療團隊除各職類醫事人員外，亦包含各職類實習學生。

院方強調，手術前手術團隊醫師皆會向病人及法定代理人說明手術過程與風險，並在取得書面同意後，才會進入手術室執行手術。

本文章來自《桃園電子報》。原文：林口長庚爆手術亂象！病患控「邊開刀邊哈拉」院方：都有簽教學同意書