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找到了！彰化市78歲失智翁走失3天 奇蹟獲救人無恙
患失智症的彰化市78歲葉姓老翁7月31日早上7點從彰化市台鳳社區獨自外出後，失蹤3天後，今天上午9時30分傳來好消息，警方接獲報案，在距離約5公里外，臨八卦山區的彰化市竹和路路邊樹林尋獲，意識清醒，且身體狀況不錯，已送醫持續觀察。
葉姓老翁失蹤後，家人焦急萬分，家屬報警協尋，警、消針對他可能走失的路徑，做地毯性搜索，並透過網路向求助，希望他早日平安回家，但直到今天上午入第3天，仍無下落。
直到今天上午9時30分許傳出好消息，彰化分局泰和所接獲民眾報案，指在彰化市竹和路發現有位老先生倒臥路邊，需救援協助，派出所員警會同東區消防分隊前往救援，到達現場辨識為日前失聯的葉姓老翁，他意識清楚，身體狀況不錯，立即通知家屬及救護單位送醫。
葉姓老翁從彰化市台鳳社區住家，徒步失聯，如果依可能行走路徑，應是走彰南路、大竹排水溝再往八卦山區竹和路。由於連日來暴雨不斷，放晴又氣溫偏高，葉姓老翁失聯3天，還能安然無恙，可說相當幸運。
警方呼籲，家中若有年長者，應多加留意其行蹤，建議可配戴防走失裝置，避免發生危險，如有需要，也可向鄰近派出所申請協助。
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