快訊

影 / 長榮海運「長月輪」50貨櫃在秘魯落海 現場影像曝光

南北7縣市大雷雨來了 雙北「山區暴雨」國家級警報響

踢爆台師大女足抽血案！簡奇陞仍熱血：要當老師的老師

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北市計程車KTV載客擋騎士 2乘客不滿司機被為難...下車打1人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市好樂迪KTV石牌分店前昨天深夜發生街頭鬥毆事件，一名高姓計程車司機為了載客，臨停路邊機車停車格旁，孰料跟準備牽車離開的郭姓騎士爆發口角，要搭車的2名陳姓、侯姓乘客不滿「無法搭車」，下車嗆聲，2人圍毆郭男。警方獲報趕抵，僅剩郭男在場，循線找到動手的2嫌到案，警詢後將3人依傷害罪嫌送辦。

北投分局昨晚近11點獲報，指裕民六路發生多人鬥毆，警方立即派出大批警力到場，但到達現場時打架情況已平息，只見33歲郭男站在路旁，稱要牽機車時遭多人圍毆。

警方緊急詢問事發經過，發現動手毆打的犯嫌搭計程車離去，循線查找，果然在附近找到涉嫌人55歲陳男與56歲侯男，2人坦承犯案，供稱跟朋友一夥4人要搭計程車，但不滿騎士郭男明明已經可以離去，反而喊叫「不准搭車」，才下車理論。

運將46歲高男表示，當時因為載客關係，擋到機車格前、正要牽車駛離的郭男，被按喇叭後向前開、挪出空間，但郭男仍不斷按喇叭，連忙下車詢問「不是旁邊就可以過了嗎？」而搭車的乘客疑不滿司機被為難，也下車理論。

警方調閱監視器畫面佐證，動手的只有陳男、侯男，而郭男也因為不滿被嗆動手推擠，釀3人徒手打成一塊，期間陳男跟郭男跌坐在地，事後雙方互告傷害，警詢後3人均被依傷害罪嫌函送法辦。

台北市好樂迪KTV石牌分店前，昨天深夜發生街頭鬥毆事件。記者翁至成／翻攝
台北市好樂迪KTV石牌分店前，昨天深夜發生街頭鬥毆事件。記者翁至成／翻攝

KTV 鬥毆 傷害罪 計程車

延伸閱讀

7工人吸入有機溶劑揮發氣體中毒 北市將罰雇主最高30萬

9分局長調動！北市警局高階警官人事交接 今舉辦典禮

現場畫面曝！北市工安意外7工人吸入有毒揮發氣體 2人仍未醒

北市7工人疑吸入揮發性氣體昏迷 北市勞檢處派員趕往現場

相關新聞

快改道！國3北向過善化交流道4車追撞事故 致交通中斷

西南風增強，氣象署持續發布豪雨特報，用路人小心駕駛。高速公路局表示，下午1時12分，國道3號北上336.3公里處過善化交...

找到了！彰化市78歲失智翁走失3天 奇蹟獲救人無恙

患失智症的彰化市78歲葉姓老翁7月31日早上7點從彰化市台鳳社區獨自外出後，失蹤3天後，今天上午9時30分傳來好消息，警...

大雨惹禍？國1南向埔鹽系統大貨車自撞護欄 雙向回堵1公里

高速公路局表示，今天下午12時32分，國道1號南向206.4K過埔鹽系統，1輛大貨車自撞護欄，逆向停放，該起事故占南向內...

高雄妙齡女住家墜落屁股卡3樓遮雨棚 消防雲梯車升空救人

高市一名20餘歲的女子今天上午11時許從左營區4樓住家不明原因墜樓，所幸人掉落在3樓遮雨棚，屁股卡在破洞的棚子、未直接墜...

影／北市計程車KTV載客擋騎士 2乘客不滿司機被為難...下車打1人

台北市好樂迪KTV石牌分店前昨天深夜發生街頭鬥毆事件，一名高姓計程車司機為了載客，臨停路邊機車停車格旁，孰料跟準備牽車離...

影／公車亭全毀！金門大貨車肇事逃逸 警方3小時逮人

金門金城鎮金山路歐厝路段昨日晚間8時30分發生一起交通事故，一輛自用大貨車疑似機械故障，撞歐厝二公車候車亭，導致候車亭嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。