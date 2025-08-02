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影／北市計程車KTV載客擋騎士 2乘客不滿司機被為難...下車打1人
台北市好樂迪KTV石牌分店前昨天深夜發生街頭鬥毆事件，一名高姓計程車司機為了載客，臨停路邊機車停車格旁，孰料跟準備牽車離開的郭姓騎士爆發口角，要搭車的2名陳姓、侯姓乘客不滿「無法搭車」，下車嗆聲，2人圍毆郭男。警方獲報趕抵，僅剩郭男在場，循線找到動手的2嫌到案，警詢後將3人依傷害罪嫌送辦。
北投分局昨晚近11點獲報，指裕民六路發生多人鬥毆，警方立即派出大批警力到場，但到達現場時打架情況已平息，只見33歲郭男站在路旁，稱要牽機車時遭多人圍毆。
警方緊急詢問事發經過，發現動手毆打的犯嫌搭計程車離去，循線查找，果然在附近找到涉嫌人55歲陳男與56歲侯男，2人坦承犯案，供稱跟朋友一夥4人要搭計程車，但不滿騎士郭男明明已經可以離去，反而喊叫「不准搭車」，才下車理論。
運將46歲高男表示，當時因為載客關係，擋到機車格前、正要牽車駛離的郭男，被按喇叭後向前開、挪出空間，但郭男仍不斷按喇叭，連忙下車詢問「不是旁邊就可以過了嗎？」而搭車的乘客疑不滿司機被為難，也下車理論。
警方調閱監視器畫面佐證，動手的只有陳男、侯男，而郭男也因為不滿被嗆動手推擠，釀3人徒手打成一塊，期間陳男跟郭男跌坐在地，事後雙方互告傷害，警詢後3人均被依傷害罪嫌函送法辦。
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