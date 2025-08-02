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影／公車亭全毀！金門大貨車肇事逃逸 警方3小時逮人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門金城鎮金山路歐厝路段昨日晚間8時30分發生一起交通事故，一輛自用大貨車疑似機械故障，撞歐厝二公車候車亭，導致候車亭嚴重毀損，駕駛肇逃。警方循線找到肇事的許姓男子並帶回，將再釐清肇事原因。

金城分局今天表示，事故發生後立即成立專案小組展開調查，根據監視器畫面與路跡追查，不到3小時即在距離事故現場約300公尺處一處廠房發現肇事車輛，並循線查獲許姓駕駛。

經初步了解，許男駕駛大貨車沿金山路往歐厝方向行駛時，疑因車輛機件故障失控撞上候車亭，撞擊力道猛烈，造成候車亭幾近全毀，貨車車頭亦嚴重損壞。事發後，許男並未立即通報，反而找友人協助拖車離開現場。

警方指出，許男的行為已違反道路交通管理處罰條例第62條第1項，將處以1千元以上、3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月；候車亭毀損部分，金門車船處將依法向許男求償。

金城分局長朱政憲呼籲，駕駛人出車前應落實車輛檢查，避免因機械問題釀禍；若發生交通事故，務必依規定報案處理，切勿擅自離開現場，以免觸法。

金門大貨車司機自撞候車亭，候車亭變成廢墟，警方3小時內查獲駕駛。圖/警方提供。
金門大貨車司機自撞候車亭，候車亭變成廢墟，警方3小時內查獲駕駛。圖/警方提供。

車禍 金門 交通事故

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