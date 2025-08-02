高雄旗山大雨路滑 機車騎士疑摔進排水溝不見蹤影

高雄市旗山區台29線旗甲公路今天上午5時有民眾報案目擊一輛機車倒在路旁，引擎還在發動，現場卻沒有看到騎士，懷疑騎士掉進一旁排水溝中。但由於清晨大雨排水溝水勢混濁湍急，目前警消人員仍未發現騎士下落，懷疑可能是被水沖往下游處，持續搜尋中。

據了解，事發地點位於台29線旗甲公路73.7K處靠近虎形溝位置，民眾在今天清晨5時45分報案看到一輛機車倒臥路旁，仍處發動狀態，現場未見騎士。

據報案人柯姓男子表示，他途經該路段時發現機車倒在路旁，地面還散落物品，因此他立刻調頭看是否有人需要協助，沒想到返頭查看後發現機車倒地但四下無人，立即通報警方。

旗山警分局嶺口派出所長陳和安及警員蕭公正第一時間趕抵現場，但確認現場沒有看到騎士，因為一旁就是排水溝，懷疑騎士從護欄縫隙中滑落掉進排水溝中。