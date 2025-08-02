妙齡女子看巨星演唱會 男照服員伸鹹豬手襲臀遭起訴

25歲妙齡女子去年觀看新北市耶誕城演唱會，遭薛姓男照服員涉嫌伸鹹豬手襲臀，當場遭警逮捕，新北地檢署日前依違反性騷擾罪嫌起訴。

判決指出，從事照護員的薛姓男子（27歲）去年12月14日晚上與弟弟一同前往欣賞新北市市民廣場所舉辦「2024新北市歡樂耶誕城巨星演唱會」，在觀賞活動演出時，驚見前方站著25歲妙齡女子，一時色膽包天，伸手抓掐女子右臀。

受害女子突然遭到身後薛男以手觸碰其臀部，當場驚嚇出哭聲且立即轉頭察看，發現薛男眼神不斷飄移，不敢與她正視，立即與同行女性友人抓住薛男，現場找員警報案求助。警方到場後，當場依現行犯逮捕薛男，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。